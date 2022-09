जमुई: बिहार में मानसून (Monsoon in Bihar) खत्म होने को है लेकिन अभी भी बारिश थमने का नाम नही ले रही. मूसलाधार बारिश के साथ आकाशीय बिजली की तेज कड़कड़ाहट (Lightning thunder in Bihar) ने लोगों की नींद उड़ाकर रख दी है. बिहार के कई जिलों में लगातार कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है. शनिवार देर शाम जमुई मे भारी बारिश के बाद आकाशीय बिजली गिरने (Lightning thunder in jamui) से 57 वर्षीय व्यकित की मौत हो गई. मृतक की पहचान गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र के मौरा गांव निवासी लालधर रावत के रूप में की गई है.

खेत से लौट रहा था मृतक: जानकारी के मुताबिक शनिवार की देर शाम मृतक अपने खेतों से काम निपटाकर घर लौट रहा था. तभी अचानक तेज बारिश होने लगी. तेज बरसात और तेज कड़कड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली भी चमक रही थी. तभी बज्रपात की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है. घटना की जानकारी के बाद गिद्धौर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.



लगातार बढ़ रहा है आकाशीय बिजली गिरने का मामला: बीते कुछ दिनों से आकाशीय बिजली गिरने के मामले में तेजी देखी गई है. केवल सितंबर माह में ही वज्रपात की चपेट में आने से अब तक आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. मौसम विभाग लगातार रेडियों, टेलीवीजन, अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से चेतावनी और निर्देश जारी कर लोगों को जागरूक करते रहते हैं.

