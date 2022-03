जमुई: बिहार के जमुई में पुलिस ने बाइक लूटने और मारपीट करने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार (5 criminals arrested for robbing bikes) किया है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करके लूटी गयी बाइक और घटना में प्रयुक्त की गयी एम्बुलेंस को बरामद कर लिया (Ambulance used in robbery recovered in Jamui) है. अपराधियों ने शुक्रवार को सुबह बाइक लूटने की घटना (Bike Robbery Incident in Jamui) को अंजाम दिया था.

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित: इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉ. राकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. गठित की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गयी. छापेमारी में इस कांड में उपयोग की गयी सफेद रंग की एम्बुलेंस के साथ अपराधकर्मी राजा कुमार भगत को गिरफ्तार कर लिया.

अपराधी भेजे गये जेल: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राजा कुमार ने पूछताछ के दौरान अपने अन्य चार साथियों के साथ मोटरसाइकिल लूटने की बात स्वीकार की है. राजा कुमार के बयान के आधार पर इस कांड में शामिल अन्य अपराधकर्मी छोटू कुमार पाण्डेय उर्फ अभिनन्दन कुमार पाण्डेय, अंकुश अमन, कुणाल कुमार और नीरज कुमार को उझण्डी से इस कांड में लूटी गयी काले लाल रंग की अपाचे बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

घटना में प्रयुक्त की गयी थी एम्बुलेंस: बता दें कि बांका के रूपेश कुमार तेतरिया धर्मपुर गांव के अलीगंज प्रखंड से अपने रिश्तेदार के पास अपाचे बाइक से मनुकाटांड गांव जा रहे थे. इस दौरान बाबा ढाबा के आगे विशनपुर पुल के आगे एक सफेद रंग की एम्बुलेंस में सवार पांच अज्ञात अपराधियों ने ओवरटेक किया. इसके बाद मारपीट की और धमकी देकर अपाचे बाइक छीनकर जमुई की ओर भाग गये.

