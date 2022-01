जमुई: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in bihar) कानून लागू है. इसके बावजूद जमुई समेत पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से शराब की तस्करी (Liquor Smuggling in jamui) जारी है. ताजा मामला जमुई चकाई मार्ग पर सोनो थाना क्षेत्र ( Liquor recovered from Sono police station area) का है. चंद्रशेखर सिंह महाविद्यालय के पास स्थित मद्य निषेध जांच चौकी के पास वाहन चेकिंग के दौरान शराब की बरामदगी की गई है.

यह भी पढ़ें- ग्राहक बनकर पटना पुलिस ने शराब तस्कर को पकड़ा, कई बोतलों के साथ 35 हजार रुपये नकद भी बरामद

जानकारी के मुताबिक सवा आठ लीटर शराब के साथ तीन व्यक्ति को उत्पाद विभाग ने पकड़ा है. सभी गिरफ्तार पटना जिले के खुशरूपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं. वाहन चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार को रूकवाकर जांच पड़ताल की गई तो, कार से 8.250 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया.

ये भी पढ़ें-बिहार में एंबुलेंस के बाद अब डाक विभाग के पार्सल वैन से शराब तस्करी, पुलिस भी दंग

कार सवार तीन लोग अंकुर कुमार (उम्र 24 वर्ष), अविनाश कुमार (38 वर्ष) और मंगल मूर्ति को गिरफ्तार किया गया है. तीनों तस्कर पटना के खुशरूपुर के बताए जा रहे हैं. बरामद शराब के साथ सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार को भी जब्त कर लिया गया है. फिलहाल आगे की कार्रवाई में उत्पाद विभाग की पुलिस जुटी है.

ये भी पढ़ें-अररिया में पुलिस ने विदेशी शराब के साथ बोलेरो को किया जप्त, चालक और तस्कर फरार

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP