गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में सोमवार को एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. घटना जिले के शेर रेलवे स्टेशन की है, जहां चेन्नई से कमाकर ट्रेन से शेरपुर स्टेशन पर पहुंचे दो युवकों ने कोल्ड ड्रिंक पी. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गयी और खून की उल्टी (Vomiting of blood after drinking cold drink in Gopalganj) शुरू हो गई. इसके बाद दोनों युवकों को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी है. वहीं, सिधवलिया थाने की पुलिस कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले (Cold drink seller in police custody) दुकानदार को थाना लाकर पूछताछ कर रही है.

कोल्ड ड्रिंक पीते ही बिगड़ी हालत: बताया जाता है कि बरौली थाना क्षेत्र के पचरुखिया गांव के रहने वाले शैलेंद्र कुमार महतो और रमेश महतो चेन्नई में रह कर काम करते थे. सोमवार को वे ट्रेन से शेर रेलवे स्टेशन उतरे और गर्मी से राहत पाने के लिए पास की दुकान से दो कोल्ड ड्रिंक खरीदी. कोल्ड ड्रिंक पीते ही दोनों की हालत बिगड़ने (Youths returned from Chennai deteriorated in Gopalganj) लगी. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है.

कोल्ड ड्रिंक के ज्यादा पुराना होने या धूप की वजह से खराब होने के कारण युवकों के लंग्स को इंफेक्शन पहुंचा है. दोनों युवकों की हालत में सुधार हो रहा है. -डॉ. रमाकांत सिंह, इमरजेंसी वार्ड के चिकित्सक

