गोपलगंज: बिहार के गोपालगंज (Road Accident in Gopalganj) में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई. जिले के महम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत (Youth Died in Road Accident in Gopalganj) हो गई. मृतक मनश्याम तिवारी दो भाइयों में सबसे बड़ा था. पंजाब में किसी कंपनी में काम करता था. एक माह पहले वह छुट्टी लेकर आया घर आया था.

मिली जानकारी के अनुसार सिवान जिले के गोरिया कोठी थाना के सैदपुरा गांव निवासी मृतक शिवशंकर तिवारी के 19 वर्षीय पुत्र मनश्याम तिवारी है. गांव के ही रहने वाले ओसियर तिवारी के पुत्र रोहित तिवारी के साथ शादी में शामिल होने के लिए मोतिहारी जिले के संग्रामपुर निवासी कुशेश्वर तिवारी के घर एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे. जैसे ही महम्मदपुर आदर्श लाइन होटल पहुंचे वैसे ही पीछे से एक तेज रफ्तार में आ रही अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी.

सड़क हादसे में युवक की मौत

दुर्घटना में दोनों काफी दूर गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गए. स्थानीय लोगों एक युवक को घायल अवस्था मे देख उसे तत्काल इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया. युवक की स्थिति नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया. जख्मी रोहित को जब होश आया तो उसने अपने मित्र के बारे में जानकारी दी. जानकारी पाकर स्थानीय लोगों ने जब दुर्घटना स्थल पर जाकर देखा तो उसका दोस्त मनश्याम मृत अवस्था में पड़ा हुआ था.

घटना के बाद पुलिस को सूचित किया गया. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. ये भी बताया जा रहा है कि मृतक की मां ने रोहित के साथ संग्रामपुर जाने के लिए उसे माना किया था. मृतक की मां उसे शाम के समय घर से निकलने नहीं देना चाहती थी. मां बार- बार कहती रही की मत जाओ, मत जाओ और इसी कारण उसने उसे पैसे भी नहीं दिए ताकि उसका बेटा घर से बाहर नहीं जा सके.

लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था. मृतक बेटे ने अपनी मां की एक बात भी नहीं मानी और बिना पैसे के अपने दोस्त रोहित के साथ बाइक पर सवार होकर घर से निकल गया. जिसके बाद गोपालगंज जिले के मोहम्मपुर में उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई. बेटे की मौत की खबर सुनकर मां अब भी बदहवाश है.

