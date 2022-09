गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में एक मनचले की जमकर पिटाई (Youth Beaten Up For Eve Teasing In Gopalganj) की गई. मामला फुलवरिया थाना क्षेत्र के एक गांव का है. ग्रामीणों ने बताया कि नाबालिग छात्रा बुधवार की दोपहर स्कूल से पढ़ाई कर घर लौट रही थी. इसी बीच रास्ते में सुनसान इलाका देख मनचले ने छात्रा के हाथ में शीशे का बना ताजमहल रख दिया और अपने प्यार का इजहार (Eve Teasing Minor Girl In Gopalganj) करने लगा.

मनचले की लोगों ने की पिटाई: छात्रा द्वारा विरोध किये जाने के बाद मनचले ने छेड़खानी करनी शुरू कर दी. वहीं मनचले से तंग छात्रा जोर-जोर से शोर मचाने लगी. लड़की की आवाज सुनकर ग्रामीण एकत्रित हो गए और मनचले को पकड़ लिया और उसके बाद तो मनचले की शामत आ गई. लोगों ने जमकर उसकी धुनाई कर दी.

नाबालिग छात्रा के साथ सड़क पर छेड़छाड़: वही इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई. सूचना पाकर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने मनचले युवक को सौंप दिया. मनचले को पुलिस अपने साथ थाना ले गई. छात्रा ने बताया कि मनचला युवक उसके साथ छेड़खानी करने लगा. किसी तरह से मनचले युवक के पास से शोर मचाते हुए दौड़ कर भागी. छात्रा ने ग्रामीणों से आप बीती सुनाई. छात्रा की बात को सुनते ही बाजार में मौजूद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और चारों तरफ से घेराबंदी कर मनचले युवक को पकड़ लिया.

"मैं घर जा रही थी. बीच रास्ते में मेरे साथ बदतमीजी करने लगा. मैंने शोर मचाया तो लोग इकट्ठा हो गए. उसके बाद मनचले की जमकर पिटाई की गई."- नाबालिग छात्रा

मनचले के खिलाफ पुलिस को दी गई शिकायत: सूचना पर फुलवरिया थाने के सहायक अवर निरीक्षक कपिल देव प्रसाद सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के कब्जे से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर थाना लेकर आए. गिरफ्तार युवक की पहचान फुलवरिया थाने के पैकौली नारायण गांव के निवासी कन्हैया प्रसाद का पुत्र राहुल कुमार के रूप में की गई है. वहीं इस घटना को लेकर छात्रा की मां ने आरोपी युवक पर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को एक लिखित शिकायत सौंपी है. पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गयी है.