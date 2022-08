गोपालगंजः बिहार के गोपालगंज जिले में वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से एक और एक जिंदा कारतूस बरामद (Criminal Arrested in During Bike Checking) किया गया है. पुलिस ने युवक गिरफ्तार करते हुए बाइक जब्त कर लिया है. वहीं पूछताछ के दौरान कई कांडों में अपनी संलिप्ता स्वीकार किया. पुलिस की ओर से यह कार्रवाई जिले का बैकुंठपुर थाना क्षेत्र (Baikunthpur Police Station IN Gopalganj) के बंगरा घाट के पास की गई. गोपालगंज सदर एसडीपीओ संजीव कुमार (Sadar SDPO Sanjeev Kumar) ने बताया कि गिरफ्तार युवक यूट्यूब पर टिक टॉक बनाकर लोगों को दिग्भ्रमित करता था, जिसका मुख्य पेशा लूट पाट करना था.अधिक पैसा कमाने की चाहत में अपराध की दुनिया में जा पहुंचा.

"19 अगस्त को बैकुंठपुर थाने की पुलिस बांगरा घाट के पास बाइक जांच अभियान चला रही थी. इसी बीच फरार एक फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया. युवक के पास से एक देसी कट्टा, एक गोली बरामद किया गया. साथ ही बाइक को जब्त कर ली गई."- संजीव कुमार, सदर एसडीपीओ

कल्याणपुर फाजिलपुर सीएसपी लूटकांड में था शामिलःगिरफ्तार युवक मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के बंगरा निजामत गांव निवासी रामजन्म सहनी के पुत्र निरंजन सहनी बताया जा रहा है. पुलिस की ओर से पूछताछ के दौरान उसने बताया कि पिछले 8 तारीख को वैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर फाजिलपुर स्थित सीएसपी लूट कांड में वह शामिल था. साथ ही उसने अपने अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी दी.

छापेमारी के दौरान 8000 हजार नकद बरामदः गिरफ्तार निरंजन सहनी ने कन्फेशन के आधार पर अपराध के लिए मिले 8000 हजार रुपया को इनके घर से बरामद किया गया. इसके अलावे लूट में प्रयुक्त हुआ एक बाइक, एक अवैध देसी कट्टा और एक गोली का बरामद किया गया है. गिरफ्तार निरंजन सहनी के खिलाफ केसरिया थाना और साहेबगंज थाना में मामले दर्ज हैं. गिरफ्तार युवक ने बताया की वह निरंजन नाम से MOJ Video बनाकर पैसे कमाता था. उसने बताया कि वह महीने में 20 हजार तक की कमाई वीडियो बनाकर कर लेता था.



