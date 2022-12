गोपालगंजः बिहार में महिलाओं पर अत्याचार (Atrocities on women In Gopalganj) बढ़ता ही जा रहा है. आए दिन कोई न कोई घटना सामने आती रहती है. ताजा मामला बिहार के गोपालगंज से है. जहां पति के अवैध संबध का विरोध करना पत्नी को महंगा पड़ गया. जल्लाद पति ने पत्नी को गर्म सरिया से दाग (Wife burnt with hot rod) दिया. सूचना पर आनन-फानन में मायके वालों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया.

उचकागांव थाना का मामलाः मामला जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र का है. जहां एक पति ने अपने पत्नी के साथ इस घटना को अंजाम दिया. परिजनों ने बताया कि 6 साल पूर्व महिला की शादी हुई थी. दो साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला. उससे एक बेटी भी है. लेकिन शादी के दो साल बाद महिला के पति का उसके मौसेरी बहन के साथ अवैध संबंध हो गया. जिसका महिला विरोध किया करती थी.

मौसेरी बहन से अवैध संबंधः पीड़िता ने घटना के बारे में बताया कि चार साल से उसके पति व उसकी मौसेरी बहन जो दो बच्चो की मां है, उसके साथ अवैध सम्बंध चल रहा है. पति उसे अपने साथ सूरत लेकर चला गया. जहां वह फल बेचता था. लेकिन वह इसका जब भी विरोध करती तब पति उसके साथ मारपीट करता था. लगातार प्रताड़ित होने के बाद वह मायके चली गई.

रस्सी से बांध कर गर्म सरिया से जलायाः पीड़िता ने बताया कि वह दशहरा में ससुराल आई थी. चार दिन पहले महिला के पति सूरत से जब घर आया तो उसे देख कर आक्रोशित हो गया. उसके साथ मारपीट भी की. इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसे रस्सी से बांध कर गर्म सरिया से उसके दोनों हाथ को जला दिया. जिससे महिला दर्द से चिल्लाती रही लेकिन कोई बचाने नहीं आया. किसी तरह पड़ोसी के घर भागकर जान बचाई.

गन्ने के खेत में भागकर बचाई जानः पति की हैवानी को देख पड़ोसी भी महिला का साथ नहीं दिया. जिसके बाद डर के मारे वह गन्ने के खेत मे छिपकर अपनी जान बचाई. जहां से किसी से मोबाइल मांग कर अपने मायके वालो को फोन कर घटना की सूचना दी. सूचना पहुंचे मायके वालों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से महिला का इलाच चल रहा है. पीड़िता ने बताया कि वह मुझें नही रखना चाहता है.