गोपालगंजः बिहार के गोपालगंज में देर रात से लेकर सुबह लगातार मूसलाधार (torrential rain in gopalganj ) बारिश हुई है. शुक्रवार को सुबह तक सड़कों पर घुटने भर पानी जमा हो गया है. जलजमाव के कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. शहर की कई सड़कों पर जलजमाव (Waterlogging after rain in Gopalganj) के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं. कई इलाकों में सड़कों पर जलजमाव हो जाने से झील सा नजारा देखने को मिला. मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. इसको देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. प्रशासन सारण तटबंध से लेकर पूरे जिले पर नजर बना रखा.

झील में तब्दील नजर आई सड़कें: दरअसल गुरुवार देर रात से शुरू हुई तेज बारिश शुक्रवार के सुबह तक होती रही. सुबह पौ फटने के बाद बारिश तो खत्म हो गई, लेकिन लोगों के घर के बाहर और सड़कों पर पानी (Water logging in Gopalganj ) भर गया. इस कारण लोग जब अपने-अपने काम पर घर से बाहर निकले, तो शहर के विभिन्न मार्गों पर एक फीट से दो फीट पानी बहने के कारण आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. आलम यह रहा कि सड़कों पर जगह-जगह बने गड्ढे के कारण पैदल चलने वाले या फिर दो पहिया वाहनों से चलने वाले लोग गिरते रहे. इससे आम से लेकर खास तक के लोग परेशान रहे. शहर की विभिन्न सड़कें झील में तब्दील होती नजर आई.



शहर के कई इलाकों में हो गया है जलजमावः गुरुवार को भी पूरे दिन कभी झमाझम बारिश होती रही. इस दौरान लोग घरों से निकल का बाजारों में सामान खरीदने के लिए भींग कर पहुंचते रहे. देर रात हुई बारिश के कारण थाना रोड, थाना चौक, शिक्षा विभाग कार्यालय परिसर, यादोपुर रोड, कौशल्या चौक पर सड़कों पर जलजमाव के कारण लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी. शहर के राजेंद्र बस पड़ाव कीचड़ पट गया है। कीचड़ तथा जलजमाव के कारण यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. शहर के इंद्रपुरी मोहल्ला, काली स्थान रोड़, राजेंद्र नगर, जादोपुर चौक भी जलमग्न हो गया है.



''ये बारिश तो सिर्फ ट्रेलर है. अगर थोड़ी ज्यादा बारिश हो गई तो यहां सड़कों पर गाड़ियां डूब जाती है. पानी में लोगों की गाड़ियां बंद होने लगती है. लोगों को यहां जलजमाव से पूरे बरसात काफी परेशानी होती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है'' -राकेश सोनी, स्थानीय

