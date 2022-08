गोपालगंजः गोपालगंज में नाबालिग का अप्राकृतिक यौन शोषण (unnatural sexual abuse of minor in Gopalganj) से जुड़ा मामला सामने आया है. कुचायकोट थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ रिश्ते में उसके चचेरे दादा ने (cruelty to grandson) गलत काम किया. घटना के बाद पीड़ित बच्चे को इलाज और मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है मामलाः घटना के बारे में बताया जाता है कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वार्षीय एक बच्चा अपने घर में खेल रहा था. तभी उसका चचेरा दादा आया और बच्चे को यह कहकर ले गया कि उसकी दादी यानी आरोपी की पत्नी बुला रही है. इसके बाद वह अपने भाई के साथ उसके घर गया. वहां आरोपी ने एक भाई के सामने दूसरे भाई के साथअप्राकृतिक यौनाचार की घटना को अंजाम दिया. इस घटना के बाद बच्चे और उसके भाई ने जब शोर मचाया, तब आरोपी फरार हो गया.

बच्चे का चल रहा इलाजः इस घटना के बाद पीड़ित बच्चे की हालत बिगड़ गई है. काफी खून निकलने के कारण परिजनों ने अविलंब कुचायकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. वहां से डॉक्टरों ने तत्काल उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया. जहां बच्चे का इलाज किया गया. परिजन ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई. वहीं प्राप्त आवेदन के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है. इस संदर्भ में कुचायकोट थाना प्रभारी किरण शंकर ने बताया कि परिजनों ने मामले की जानकारी दी. इसके बाद मेडिकल जांच व इलाज के लिए बच्चे को सदर अस्पताल में भेज दिया गया है.

