गोपालगंज: जिले में दो चोरों की जमकर पिटाई (Two Thieves Beaten In Gopalganj) कर दी गई. मामला शहर के वीएम फील्ड (VM Field Gopalganj) के पास स्थित एक खटाल ( Theft In Khatal In Gopalganj) का है. बताया जा रहा है कि देर रात चोरी करने घुसे दो चोरों को खटाल के मालिक ने पकड़ लिया और दोनों की जमकर पिटाई कर दी. इस दौरान चोरों को खम्भे से बांधकर रात भर रखा गया और सुबह पुलिस के हवाले कर दिया गया.

गोपालगंज में दो चोरों की पिटाई: पकड़े गए चोर की पहचान थावे थाना क्षेत्र के रामचन्द्रपुर गांव निवासी अभिषेक ठाकुर और पिठौरी गांव निवासी राहुल यादव के रूप में की गई है. दरअसल नगर थाना क्षेत्र के वीएम फील्ड स्थित वार्ड संख्या 20 में स्थित थावे थाना क्षेत्र के पिठौरी गांव निवासी विरेंद्र यादव शहर के वार्ड संख्या 20 में खटाल चलाते हैं. वह दूध बेचने का कार्य करते हैं.

खंभे से बांधकर रात पर रखा: देर रात दो चोर थावे थाना क्षेत्र के रामचन्द्रपुर गांव निवासी अभिषेक ठाकुर व पिठौरी गांव निवासी राहुल यादव खटाल में घुस कर खटाल के मालिक के पॉकेट से पांच हजार नकदी व मोबाइल की चोरी कर भागने का प्रयास कर रहे थे. इसी बीच खटाल के मालिक की नींद खुल गई. जिसके बाद आसपास के लोगों के सहयोग से चोरी करने के लिए घुसे दोनों युवकों को पकड़ लिया गया और खंभे से बांधकर दोनों की पिटाई की गई.

सुबह पुलिस के हवाले किया: सुबह नगर थाने की पुलिस को घटना की जानकारी दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया और अपने साथ थाना लेकर चली गई. खटाल मालिक ने बताया कि पूर्व में भी कई बार चोरी की वारदात हो चुकी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है. एएसआई एलके पांडा ने बताया कि चोरी की वारदात की सूचना मिली थी. सूचना पर पहुंच कर दोनों चोरों को हिरासत में लिया गया है.

"बताया गया कि दो चोर चोरी के इरादे से खटाल में घुसे थे. दोनों को लेकर जा रहे हैं. पूछताछ के बाद ही मामले की विस्तृत जानकारी मिलेगी."- एलके पांडा, एएसआई