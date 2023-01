गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र से चाकू के बल पर बाइक लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार बदमाशों की पहचान राजेन्द्र नगर निवासी निसु कुमार और एरिसन कुमार उर्फ सन्नी के रूप में की गई. फिलहाल पुलिस ने दोनों बदमाशों को अपने हिरासत (Two miscreants in custody in Gopalganj) में लेकर पूछताछ कर जेल भेज दिया है.

चाकू से जानलेवा हमला: दरअसल इस संदर्भ में बताया जाता है कि बीते 12 जनवरी को गोपालगंज रेलवे स्टेशन से अपने परिजनों को छोड़कर बाइक से लौट रहे एक युवक के ऊपर अपराधियों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था. इसके बाद बाइक छीन लिया था. पीड़ित युवक रंजीत कुमार ने नगर थाना में दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा कर न्याय की गुहार लगाई थी.

स्कैच तैयार कर बदमाशों को किया गिरफ्तार: केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाई करते हुए पीड़ित के निशानदेही पर पर स्कैच तैयार कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी. जिसके बाद मंगलवार की देर शाम दो बदमशों को गिरफ्तार किया गया. वहीं दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने इस लूट कांड का 48 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लेने का दावा किया है.

48 घंटे के अंदर खुलासा: पुलिस ने इस लूट कांड का 48 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लेने का दावा किया है. केस दर्ज होने के बाद गोपालगंज की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी. गोपालगंज रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में पुलिस ने दबिश दी. इसके बावजूद अपराधी पुलिस की गिरफ्त से फरार थी. आखिर में पुलिस ने स्केच तैयार कर अपराधियों को पकड़ने में सफलता पाई.