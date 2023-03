गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में चोरी के स्कॉर्पियो को बरामद किया है. पुलिस (Two arrested with one and half lakh in Gopalganj) स्कॉर्पियो सवार दो अभियुक्तों के पास से 1 लाख 50 हजार नगद बरामद किया है. दरअसल गोपालगंज के के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बल्थरी चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली है. फिलहाल गिरफ्तार अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

दरभंगा से चोरी की स्कार्पियो पकड़ाई: पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देशानुसार शराब तथा अन्य अवैध सामानों की तस्करी रोकने के लिए कुचायकोट थाना स्थित बलथरी चेकपोस्ट पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था. अभियान के नेतृत्व कुचायकोट थानाध्यक्ष किरण शंकर की देखरेख में किया जा रहा था. रविवार को वाहन जांच के दौरान दरभंगा जिले के मब्बी ओपी से चोरी की गयी स्कार्पियों सवार दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया.

शराब खरीदने जा रहे थे यूपी : दोनों लोगों की पहचान गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के कोटवा गांव निवासी वंशीधर प्रसाद के बेटा केशव कुमार और विरेश साह के बेटा रंजय कुमार के रूप में पहचान की गई. पुलिस की पूछताछ में दोनों बताया कि उक्त गाड़ी से उत्तर प्रदेश से शराब खरीदकर लाने जा रहे थे. गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 150000 रुूये नगद बरामद किया गया है.

"वाहन जांच के दौरान दरभंगा से चोरी की गई स्कार्पियों को बरामद किया गया है. उसने सवार दो लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दोनों चोरी की गाड़ी से यूपी शराब खरीदने जा रहे थे. पुलिस दोनों युवकों की पहचान कर ली है. पूछताछ के बार उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है." -किरण शंकर, कुचायकोट थानाध्यक्ष