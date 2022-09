गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले में आसमान (Lightning In Gopalganj) से कहर टूटा है. यहां एक किशोर पर ठनका गिरने से उसकी मौत (Teenager Died Due to Lightning in Gopalganj) हो गयी. वह अपने धान की खेत में काम रहा था. इसी दौरान ठनका की चपेट में आ गया और बुरी तरह से झुलस गया. घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव की है.

खेत में कर रहा था काम: जानकारी के मुताबिक शेर गांव निवासी बहारन यादव का पुत्र प्रदीप कुमार (17) घर के पास ही धान के खेत मे काम करने गया था. तभी बारिश होने लगी, जिसे देख वह खेत से बाहर निकलकर घर आने ही वाला था कि रास्ते मे ही उसके शरीर पर आकाशीय बिजली गिर गई. जिससे वह बुरी तरह झुलस गया. जब तक परिजन घटनास्थल पर पहुंचते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. परिजनों ने तत्काल एहतियातन स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मौत से घर में कोहराम: इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंच गयी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. वहीं घटना के बाद मृतक के घर में कोहराा मच गया है. परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. मृतक दो भाईयों में सबसे छोटा था, जो दसवीं के छात्र था. गांव में भी किशोर की मौत से मातमी सन्नाटा पसर गया है.