गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले में बारात में शामिल होने जा रहे युवक का नदी किनारे शव मिला है. जिले के मिरगंज थाना क्षेत्र के जिगना राजघाट गांव के पास नदी किनारे से (Crime In Gopalganj) पुलिस ने शव बरामद किया. वहीं, परिजनों ने गांव के ही दो लोगों पर हत्या कर (Murder Of Teenager in Gopalganj) शव को फेंकने का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

मिरगंज थाना इलाके से किशोर का मिला शव: किशोर की पहचान जिगना राजघाट गांव निवासी स्वर्गीय गुड्डू यादव का पुत्र अनूप कुमार के रूप में की गई है. अनूप अपने मां-बाप का इकलौता बेटा था. घटना के बारे में बताया जाता है कि अनूप गांव के ही एक युवक की बारात में शामिल होने के लिए गया था. जिसके बाद उसका शव नदी किनारे से बरामद होने की सूचना परिजनों को मिली. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई. अनूप के पिता की पहले ही हार्ट-अटैक की वजह से मौत हो चुकी है.

परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप: बता दें कि पिता की मौत के बाद अनूप अपने दो बहन और मां के साथ घर पर रहता था. स्थानीय लोगों ने बताया कि अनूप के साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी. वो काफी होनहार लड़का जो दुश्मनों को रास नहीं आ रहा था. अनुप के परिजन पुकार यादव ने बताया कि अनूप बारात जाने के लिए घर से निकला था. इसी दौरान दो लोगों ने उसे रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

