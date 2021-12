गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज (Crime in Gopalganj) में एक छात्रा को छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक ने चाकू मारकर गंभीर रूप (Student Injured by Stabbing in Gopalganj) से घायल कर दिया. घटना मांझा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव की बताई जा रही है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. जख्मी हालत में छात्रा को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए उस छात्रा को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया है. घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

आरोपी छात्रा को हमेशा परेशान करता था. इसको लेकर कई बार छात्रा के परिजनों द्वारा आरोपी के परिजनों से शिकायत की गई लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था. पीड़िता आठवीं कक्षा की छात्रा है. वह रोज की तरह स्कूल जा रही थी. तभी आरोपी युवक ने छात्रा के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दी. विरोध करने पर आरोपी छात्रा को चाकू मारकर फरार हो गया. घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है.

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

