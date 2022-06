गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में कलयुगी बेटे (Kalyugi Son in Gopalganj) ने बुजुर्ग माता पिता को घर से निकाल (Son Throw his Father Mother Out of House) दिया. सदर प्रखंड के बिशुनपुर गांव निवासी एक कलयुगी बेटे ने अपने ही वृद्ध मां बाप को घर से निकाल दिया है. जिससे वृद्ध मां बाप बिशनपुर गांव के पास बांध पर शरण लेकर जीवन गुजारने को बाध्य हैं. ग्रामीण उन्हें खाने पीने का सामान दे रहे हैं. लेकिन उनकी बहु इसके लिए ग्रामीणों को गाली दे रही है, जिसके कारण स्थानीय लोग अब उनकी मदद चाह कर भी नही कर पा रहे हैं.

ये भी पढ़ें- कलयुगी बेटे ने 75 वर्षीय वृद्ध मां को पीट पीटकर मार डाला, आरोपी पुत्र गिरफ्तार

बेटे ने बुजुर्ग मां बाप को निकाला : मिली जानकारी के अनुसार बिशुनपुर गांव निवासी 70 वर्षीय दरोगा सहनी पिछले 15 वर्षो से कुष्ठ रोग से ग्रासित हैं. एकलौता बेटा भीखन सहनी कुछ वर्षों तक इलाज करवाया लेकिन पिछले दो-तीन माह से उन्हें घर से निकाल दिया है. जिससे दोनों वृद्ध दम्पति इधर-इधर भटक रहे हैं. और अंत में एक सरकारी स्कूल में शरण ले लिए, लेकिन स्कूल खुलने के बाद अब ये दम्पति बांध पर चिलचिलाती धूप और बारिश में एक प्लास्टिक के सहारे जीवन गुजारने को विवश हैं.

खाना पीना देने पर बहु देती है गाली : बहरहाल ये वृद्ध दम्पति कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बेटे के लिए उसने ईश्वर से मन्नत मांगा था, जन्म के बाद घर में खुशियां मनाई थी ताकि वह एक दिन बुढ़ापे का सहारा बनेगा. लेकिन सहारा बनने के बजाए उनके लिए अभिशाप बन गया. कलयुगी बेटे ने उसे मां बाप को उनके हालात पर छोड़ दिया. मां महंगी देवी के आंखों से गिर रहे आंसू शायद इसी बात का गवाही दे रहे हैं कि उसे ना जाने किस कर्म का फल मिल रहा है.

खुले आसमान के नीचे रहने पर विवश मां बाप : ग्रामीणों ने बताया कि दरोगा सहनी कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं लेकिन उनका बेटा छुआछूत को लेकर घर से निकाल दिया और ऐसे जगह पर लाकर छोड़ दिया, जहां सुनसान इलाका है ना पानी की व्यवस्था है और ना ही खाने को ही कुछ देता है. 4 दिनों से यह दंपति कुछ नहीं खाए हैं. इनकी बहू भी लगातार गालियां देती है. इससे हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं.

'15 वर्षो से कुष्ठ रोग है. काफी इलाज करवाया ठीक नहीं हुआ. शौच जाने में दिक्कत होती है. इसलिए बांध पर प्लास्टिक लगाकर रख दिये हैं. खाना-पीना भी दिया जाता है.' - भीखन सहनी, पीड़ित दंपति का बेटा

ये भी पढ़ें- पूर्णिया में कलयुगी बेटे की करतूत, जमीन के लिए माता-पिता पर किया कुल्हाड़ी से वार

ये भी पढ़ें- किशनगंज में कलयुगी बेटे ने की माता-पिता की हत्या