गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में कार हादसा (Car Accident In Gopalganj) का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक अनियंत्रित कार आती दिखाई दे रही है. वहीं कार सीधे आकर सड़क किनारे लगे ईंट के ढेर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त (Steering Failed Car Collided With Pile of Bricks) हो गई. इस घटना में कार सवार को खरोंच तक नहीं आई. घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया. घटना भोरे थाना क्षेत्र के पाखोपली गांव की है.

ईंट की ढेर से टकराई कार: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सोमवार की देर शाम भोरे की तरफ से एक कार आ रही थी. इसी बीच भोरे थाना क्षेत्र के पाखोपाली गांव के पास एक कार की स्टेयरिंग अचानक फेल हो गई. जिसके बाद कार सड़क किनारे रखे ईंट के ढेर से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ईंट का ढेर बिखर गया. वहीं पास में ही लगी एक बाइक और कार क्षतिग्रस्त हो गई.

सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर: कार की टक्कर के दौरान पास में खड़े एक युवक को हल्की चोटें आई हैं. इस घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए. फिलहाल कार सवार तीनों लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं. इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है.

