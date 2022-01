गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में बकाए का भुगतान नहीं होने से नाराज संवेदकों ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया (Samvedak Protest for payment of dues in Gopalganj). इस दौरान गुस्साये संवेदकों ने शहर के गंडक कॉलोनी स्थित बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यालय में ताला लगाकर जमकर प्रदर्शन किया और कार्यालय के बाहर धरने (Strike in Gopalganj) पर बैठ गये. इन दौरान उन्होंने बकाया भुगतान करने की मांग की.

संवेदकों का आरोप है कि उनसे 2020 में आयी बाढ़ के दौरान लगातार काम कराया गया. 24 घंटे वे लगातार काम करते रहे और विपदा के समय उनसे हार्ड ड्यूटी ली गयी. इसके बावजूद एक साल बीत जाने के बाद भी उनका भुगतान नहीं हो सका है. जिससे वे लोग खासे परेशान हैं. संवेदकों ने बताया कि उन्होंने भुगतान के लिए विभाग को कई बार रिमाइंडर लेटर दिया. इसके बावजूद अब तक भुगतान नहीं किया गया. 74 संवेदकों का करीब 35 करोड़ रुपये बकाया है.

वहीं, इस मामले में चीफ इंजीनियर प्रकाश दास ने कहा कि संवेदकों के बकाया भुगतान के लिए सभी दस्तावेज विभाग में ऊपर भेज दिया गया है. जो प्रक्रिया के अधीन है. जांच प्रक्रिया पूरा होते ही उनका भुगतान कर दिया जाएगा.

