गोपालगंज: भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव (ruckus on khesari lal yadav song in gopalganj) का गाना बजाने के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई. इस मारपीट की घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस टीम (attack on police team in gopalganj) पर ग्रामीणों ने लाठी-डंडो से हमला कर दिया, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और तीन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए. घटना बरौली थाना क्षेत्र के सुरवल गांव (ruckus in surwal village gopalganj) की है. घटना के बाद तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस गांव में कैंप कर रही है. साथ ही घटनास्थल से भारी मात्रा में लाठी-डंडा और रॉड पुलिस ने बरामद किया है.

खेसारी लाल यादव के गाना पर बवाल: दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि बरौली थाना क्षेत्र के सुरवल गांव में गुरुवार की रात कुछ बच्चे खेसारी लाल यादव का गाना बजा रहे थे, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ. इस दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गये. एक पक्ष से भोला बीन और दूसरे पक्ष से राघो यादव, संजीव यादव और सत्यनारायण यादव जख्मी हो गये. घटना की सूचना पाकर रात में बरौली थाने की पुलिस टीम सुरवल गांव में पहुंची. जहां उग्र ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया. ग्रामीणों के हमले में पुलिस सब इंस्पेक्टर विनीत विनायक, सिपाही सुनील कुमार, अतिश कुमार, मनीष कुमार जख्मी हो गए. सभी घायलों का बरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया गया.

पुलिस से ग्रामीणों की बकझक: वहीं घटना की सूचना पाकर शुक्रवार दोपहर में जांच के लिए पहुंचे सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने पुलिस टीम पर हमले की बात से इंकार किया है. एसडीपीओ ने कहा कि पुलिस के साथ बकझक हुई थी. गांव में ऐहतियात के तौर पर पुलिस की चौकसी बढ़ाते हुए शांति-समिति की बैठक की गई. एसडीपीओ ने कहा कि रास्ते को लेकर भी दो पक्षों के बीच पहले से विवाद चला आ रहा था. फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष से प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी गयी है.

"बरौली थाना क्षेत्र में दो पक्षों में रास्ते को लेकर पुराना विवाद चला आ रहा था. दो बच्चों के सामान्य झगड़े को दो समाज का झगड़ा बनाकर लोगों ने आपस में मारपीट कर ली. पुलिस पर हमला नहीं किया गया है. पुलिस छुड़ाने गई थी, तभी बकझक किया गया था. गांव में दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर समझौता करवाया गया है. तनाव की स्थिति नहीं है लेकिन फिर भी एक शांति समिति की बैठक करवाई जा रही है. दोनों पक्षों ने लिखित रूप से अबतक शिकायत नहीं की है."- संजीव कुमार, सदर एसडीपीओ, गोपालगंज

