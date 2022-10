गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है. यहां डैकती के एक बड़े मामले का खुलासा (Robbery Case exposed in Gopalganj) हुआ है. जिसमें सीआरपीएफ से बर्खास्त जवान सहित पांच आरोपी (Five Robbers Arrested IN Gopalganj) गिरफ्तार हुए हैं. आरोपियों के पास से लूट के रुपये, गहने और हथियार भी बरामद किए गए हैं. डकैती का यह मामला नगर थाना क्षेत्र के आजाद नगर वार्ड नम्बर 22 का है. जिसे बीते 14 सितंबर को रिटायर्ड रेलवे गार्ड के घर पर अंजाम दिया गया था. इस लूटकांड का मास्टमाइंड सीआरपीएफ का बर्खास्त जवान निकला.

