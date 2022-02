गोपालगंजः जिले के मीरगंज थाना अन्तर्गत जिगना रेलवे ढाला के पास एक अनियंत्रित बंदी वाहन ने एक साथ 2 बाइक में टक्कर मार दी. हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत (One People Died in Road Accident At Gopalganj) हो गई. वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए. सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों में 2 की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया.

वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर आवागमन बाधित कर दिया. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाा कि बंदी वाहन ने गलत दिशा में जाकर बाइक सवार को कुचला है. लोग दोषी पर कार्रवाई और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे. घटना की सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने समझा-बुझाकर जाम हटवाया.

पुलिस के अनुसार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा संपन्न होने के बाद बाल बंदी वाहन से पांच किशोरों को सिवान बाल सुधार गृह ले जाया जा रहा था. इसी बीच मीरगंज के जीगना के पास एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में दो बाइक सवार को टक्कर मार दी.

हादसे में मृतक की पहचान मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना बथान टोला निवासी पारस नाथ सिंह के पुत्र उमेश सिंह के रूप में की गयी है. वे मीरगंज बाजार से अपनी बाइक से गांव लौट रहे थे. इस बीच जिगना रेलवे ढाला के समीप बाल बंदी वाहन ने कुचल दिया.

हादसे में घायलों की पहचान पुलिस लाइन के सिपाही राजेश कुमार सिंह, कमलेश कुमार और शैलेश कुमार के रूप में की गई है. बाइक सवार की पहचान यूपी के कुशीनगर के तरेया सुजान निवासी रिंकू कुमार और मुजफ्फरपुर के राजेश कुमार के रूप में की गयी है.

