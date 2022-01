गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में प्रैक्टिकल के नाम पर अवैध वसूली (Illegal Recovery in Name of Practical in Gopalganj) का मामला सामने आया है. कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा पैसे लेकर प्रैक्टिकल में पास कराने के वीडियो (Video Viral Of Principal) सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में प्रैक्टिकल के नाम पर अवैध वसूली का दावा किया जा रहा है.

वीडियो में छात्रों से कॉलेज के कर्मियों व प्राचार्या द्वारा खुलेआम पैसे की उगाही की जा रही है. वायरल वीडियो जिले के कुचायकोट प्रखण्ड के नेचुआ जलालपुर स्थित एसएमडी कॉलेज का है. बताया जा रहा है कि इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल की परीक्षा चल रही है. परीक्षा में शामिल होने के लिए कॉलेज में छात्र-छात्राएं पहुंच कर काउन्टर पर अपना प्रैक्टिकल की कॉपी जमा कर रहे हैं. साथ ही काउंटर पर मौजूद कॉलेज कर्मी व प्रिंसिपल प्रो. निभा तिवारी द्वारा छात्र-छात्राओं से पैसे की मांग की जाती है.

प्रैक्टिकल में प्रिंसिपल की अनप्रैक्टिकल डिमांड, देखें वायरल वीडियो

कई छात्रों द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं. कुछ छात्र अवैध वसूली का विरोध कर रहे हैं. तो, उन्हें फेल करने की धमकी भी दी जा रही है. और, उसका एडमिट कार्ड लौटा दिया जा रहा है. मजबूरन छात्र-छात्राओं को पैसे देने पड़ रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि प्राचार्या निभा तिवारी कह रही हैं कि अगर परीक्षा नहीं दी है तो 25 सौ रुपैया लगेगा. सारा प्रैक्टिकल, एडमिट कार्ड और इसका ड्यूज भी है. अगर, टेस्ट दी है तो रसीद लेकर आओ. पहले रसीद दिखाओ तब पैसा कम हो जाएगा.

'छात्र-छात्राओं से कोई, किसी तरह की अवैध वसूली नहीं की जा रही है. बल्कि, पहले से छात्रों का बकाया पैसा था. उसी को लिया जा रहा है.' - प्रो. निभा तिवारी, प्राचार्य

वहीं, इस पूरे घटनाक्रम को किसी छात्र द्वारा अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है. फिलहाल कॉलेज कर्मियों द्वारा की गई अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बहरहाल, वायरल वीडियो व प्राचार्य द्वारा दिए गए बयान में सच्चाई कितनी है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा.

