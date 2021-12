गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया (Supporters of Candidates Created Ruckus in Gopalganj). पुलिसकर्मियों के समझाने के बाद वे शान्त नहीं हुए. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया (Police Lathi Charge in Gopalganj) और हंगामा कर रहे लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. इसके बाद सभी लोग इकट्ठा होकर पुलिस का विरोध करने लगे. इस दौरान किसी तरह उन्हें समझाकर शान्त कराया गया. इसके बावजूद उम्मीदवारों के समर्थकों में रोष व्याप्त है. वहीं, चुनाव परिणाम जीतने के बाद नवनिर्वाचित मुखिया प्रत्याशियों ने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया और विकास किये जाने की बात कही.

बता दें कि सिधवलिया और गोपालगंज प्रखंड की 29 पंचायतों में सोमवार को 9वें चरण का मतदान हुआ था. जिसकी गणना बुधवार की सुबह से थावे प्रखण्ड के डायट परिसर में हुआ. मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे. इस दौरान उम्मीदवारों के समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया. जिससे पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी. इस दौरान मतगणना केंद्र के आसपास अफरा-तफरी का माहौल दिखाई दिया.

गोपालगंज और सिधवलिया प्रखंड की कुल 29 पंचायतों में ज्यादातर उम्मीदवारों के भाग्य का बुधवार को फैसला हो गया. दोनों प्रखंडों के मतों की गणना अलग-अलग पांच-पांच हाल में 80-80 टेबलों पर मतों की गणना का कार्य सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुआ.

वहीं, पंचायत चुनाव में जीतने ने वाले उम्मीदवार और उनके समर्थक काफी खुश नजर आये. जीत का प्रमाण पत्र मिलने के बाद नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि वे अपने क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे.

