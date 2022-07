गोपालगंजः बिहार के गोपालगंज जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर (Molestation With Girl In Gopalganj) है. पूजा कर परिवार के साथ घर लौट रही युवती का कुछ ग्रामीणों ने अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम (gang rape in gopalganj) दिया. इसके बाद आरोपियों ने युवती का फर्जी आधार कार्ड बनाकर उसे दूसरे के हाथ में 4 लाख रुपये में बेच दिया. मामला का कुचायकोट थाना (Kuchaykot Police Station) क्षेत्र का है. पुलिस ने पीड़िता को भोपाल से मुक्त कराकर कोर्ट में हाजिरी के बाद परिजनों को सौंप दिया. मामले में पुलिस अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी में जुट गई है.

क्या है मामलाः पीड़ता ने बताया कि 28 फरवरी की सुबह वह अपने पिता और बहन के साथ शिव मंदिर से पूजा कर घर लौट रही थी. इसी बीच गांव के ही कई लोगों ने मिलकर 4 पहिया वाहन में जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया. विरोध करने पर उसके मुंह को कपड़े से दबा दिया गया और उसे लेकर कहीं चले गए. इस दौरान 2 लोग पहले ही रास्ते में उतर गये थे. अनजान जगह पर पहुंचने पर एक कमरे में युवती को रखा गया, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया.

सुनीता यादव के नाम से बनाया था कार्डः इसके बाद 1 मार्च को उसे इंदौर के मुसाखेरी लेकर चले गए, जहां राजकुमार नामक एक व्यक्ति ने उसका आधार कार्ड बनाया. आधार कार्ड में पीड़िता का सुनीता यादव नाम दिया गया. यहां भी राजकुमार समेत अन्य तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इसके बाद मंजू जाट नामक महिला को बुलाया गया.

4 लाख खरीद कर करायी शादीः मंजू ने अपने जेठ के बेटे के लिए 4 लाख में पीड़िता को खरीद लिया और उसकी शादी अपने जेठ के बेटा रवि उर्फ देवा जाट से 4 फरवरी को एक आश्रम में करा दिया. वहां से उसे अपने साथ भोपाल के सीहोर थाना क्षेत्र के खाचरोड लेकर चली गई, जहां पीड़िता के साथ मारपीट कर उसका शारीरिक शोषण किया गया. पीड़िता भाग न जाये इसके लिए दरवाजे पर करेंट लगा दिया गया था.

भोपाल की एक लड़की की मदद से पुलिस के पास पहुंचीः पीड़िता ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि हर किसी से मिन्नतें की कोई तो मेरे पापा से बात करा दे लेकिन किसी ने नहीं बात कराई. हर लड़कियों को अपने पापा का नम्बर देती थी कि कोई तो बता दे कि मैं यहां किस हाल में हूं. तभी एक लड़की ने फोन कर उसके पिता को सारी बातें बता दी. इसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस की एक टीम भोपाल जाकर पीड़िता के पास पहुंची. पीड़िता के पास पहुंची पुलिस को देख पीड़िता उसे लिपट कर फफक फफक कर रोने लगीं.

हाथ जोड़ आरोपियों के लिए मांगी फांसी की सजाः पीड़िता ने बताया कि वह एक माह की गर्भवती भी है. पीड़िता ने कोर्ट से हाथ जोड़ कर सभी आरोपियों के लिए स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा देने की मांग की ताकि कोई अन्य इस तरह की घटना को अंजाम ना दे साथ ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद ना हो.





