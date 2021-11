गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग (Firing for not giving Extortion in Gopalganj) का मामला सामने आया है. दरअसल, किराना व्यवसायी से बदमाशों ने 20 दिन पहले 20 लाख रुपये की रंगदारी (Extortion of 20 Lakh Rupees) मांगी थी. व्यापारी ने जब रंगदारी नहीं दी तो उन्होंने मंगलवार को फायरिंग कर दशहत फैला दी. इस घटना के बाद आक्रोशित व्यवसायियों ने अपनी दुकान बंद कर सड़क जामकर आवागमन बाधित कर दिया. साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र (Phulwaria Police Station) के बथुआ बाजार की है.

जानकारी के अनुसार फुलवरिया थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव निवासी मनोज साह बथुआ बाजार पर थोक किराना सामान की दुकान चलाता है. इसी दौरान बदमाशों ने 15 दिन पहले उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉलिंग कर के 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी. साथ ही रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी. रंगदारी की मांग होने के बाद पीड़ित व्यवसायी ने स्थानीय थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद पुलिस आरोपी बदमाशों की ना तो पहचान कर सकी और ना ही गिरफ्तारी कर सकी.

वहीं, मंगलवार सुबह बदमाशों ने बथुआ बाजार स्थित पीड़ित की दुकान पर दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की. फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ता शुरू कर दी. जिसके बाद से व्यापारियों में आक्रोश है. आक्रोशित व्यवसायियों ने मिरगंज भागी पट्टी समहूर मार्ग पर जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. व्यवसायियों के जाम के कारण पूरा बाजार बंद रहा और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया. करीब 5 घंटे तक आवागमन को बाधित किया गया.

करीब 5 घंटे तक सड़क जाम रहने के बाद पुलिस जाम हटाने में नाकाम रही. आक्रोशित व्यवसायियों ने मौके पर डीएम और एसपी को बुलाने की मांग की. इस मामले में फुलवरिया थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि 14 तारीख को फोन पर 10 लाख की रंगदारी मांगी गई थी, जिसके खिलाफ आवेदन प्राप्त हुआ है. एक बाइक पर सवार दो नकाबपोश बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई है. पुलिस बदमाशों की शिनाख्त कर गिरफ्तारी में जुट गई है.

