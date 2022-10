गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज (Gopalganj of Bihar) में सोमवार के अर्घ्य देकर घर जा रहे एक युवक को बदमाशों ने सिर पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया. जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया. घटना जादोपुर थाना क्षेत्र के बगहा गांव की ( incident in Bagaha village in Gopalganj) है. परिजनों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया. चिकित्सकों ने स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया.

लोगों ने हमलावर के चंगुल से युवक को बचाया : जख्मी युवक की पहचान जादोपुर थाना क्षेत्र के बगहा गांव निवासी रामाकांत कुशवाहा के बेटा ओमजी कुमार के रूप में की गई. जख्मी युवक छठ घाट पर सोमवार की सुबह परिवार के साथ पूजा करने गया था. पूजा कर वापस अपने घर वापस लौट रहा था तभी पहले से घात लगाए अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से उसके सिर पर हमला कर दिया. जिससे स्थानीय लोगों की मदद से युवक को हमलावर के चंगुल से बचाया गया.

अपराधी हुए फरार : वहीं मौके का फायदा उठाकर देखकर हमलावर फरार होने में सफल रहे. स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों को सूचित की गई. सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों डॉक्टरों ने घायल की स्थिति को गंभीर देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया.



