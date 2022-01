गोपालगंज: बिहार के (Crime in Gopalganj) गोपालगंज में लुटेरा गिरोह का खुलासा हुआ है. जिले के थावे थाना क्षेत्र के गवनदरी एवं लक्षवार गांव में पुलिस ने छापेमारी कर ग्यारह लुटेरा गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार (Many Members of Robber Gang Arrested in Gopalganj) किया है. गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने हथियार कारतूस और लूट की बाइक बरामद की है.

दरअसल, इस संदर्भ में एसपी आनंद कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थावे थाना क्षेत्र के गवनदारी व लक्षवार मोड़ के पास बदमाश अपराध की योजना बना रहे हैं. प्राप्त सूचना के आधार पर सदर एसडीपीओ संजीव कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई. गठित टीम ने तत्तकाल मौके पर पहुंच छापेमारी की. इस दौरान 11 लुटेरा गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया.

'उन लोगों के पास से लूट की चार बाइक के अलावे 2 लोडेड देसी कट्टा, 315 बोर के तीन जिंदा कारतूस, लोहे का बना एक देशी लोडेड पिस्टल, चार मैगजीन में भरे कारतूस के अलावे कई मोबाइल बरामद किया गया.' - आनंद कुमार, एसपी

गिरफ्तार लूटेरा गिरोह के सदस्यों में पूर्वी चंपारण के राय कररिया गांव निवासी मनु पाठक के पुत्र अतुल कुमार पाठक, सलहा गांव निवासी मुन्नीलाल सहनी के पुत्र अरविंद कुमार सहनी, ध्रुव नारायण मिश्रा के पुत्र ऋषभ मिश्रा, रामनगर गांव निवासी सुबास सिंह के पुत्र सत्यम कुमार, चनपटिया निवासी रामविनय ठाकुर के पुत्र सचिन ठाकुर के अलावे यूपी के गोरखपुर जिले के पटना घाट निवासी प्रमोद तिवारी के पुत्र अभिषेक तिवारी, कुशीनगर जिले के भगवानपुर गांव निवासी शिव प्रसाद पटेल के पुत्र कृष्णा पटेल शामिल हैं.

वहीं, गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के नेउरी गांव निवासी नागेंद्र यादव के पुत्र अमरेन्द्र यादव, अभय सिंह के पुत्र संदीप सिंह, थावे थाना के खानपुर गांव निवासी मुन्ना सिंह के पुत्र मंजीत सिंह, धतीवना निवासी अशोक राय के पुत्र मनु कुमार राय को गिरफ्तार कर लिया गया है. एसपी ने बताया कि पूर्वी चम्पारम व यूपी निवासी बदमाशों द्वारा बंजारी के पास लिए गए किराये के मकान पर रहा कहते थे और लूट की वारदातों का अंजाम दिया जाता था. गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ मिरगंज, थावे व नगर थाने में मामला दर्ज है. पुलिस इन अपराधियों की कुंडली खंगाल रही है.

