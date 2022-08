गोपालगंजः बिहार में सीएसपी केंद्र अपराधियों के सॉफ्ट टारगेट पर है. अपराधी खुलेआम सीएसपी केंद्रों में लूट और संचालक पर हमला कर रहे हैं. ताजा मामला गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र (Baikunthpur police station in Gopalganj) के कृतपुरा बाजार का है, जहां एसबीआई के सीएसपी केंद्र में दिनदहाड़े हथियार बन्द बदमाशों ने हमला कर साढ़े पांच लाख रुपये की लूट के वारदात (Loot In CSP At Gopalganj ) को अंजाम दिया है. लूट पाट के बाद अपराघी बाइक पर सवार होकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए. फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का महौल है.

"अपराधी सिर पर पिस्टल सटाकर साढ़े पांच लाख रुपए लूटकर फरार हो गए. मौके पर स्थानीय लोगों ने बदमाशों का पीछा करने का प्रयास किया तो उन लोगों न ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी." -कन्हैया कुमार, पीड़ित सीएसपी संचालक

बिलंब से पहुंची पुलिस पर भड़के ग्रामीणः वहीं सूचना के बाद बिलंब से पुलिस के पहुंचने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर हाथापाई की गई. वहीं अपराधियों की लूट और फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. बताया जाता है की वैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कृतपूरा बाजार पर कन्हैया कुमार एसबीआई के सीएसपी का संचालन करते हैं. बुधवार की शाम बाइक पर सवार होकर 6 की संख्या में लोग ग्राहक बनकर सीएसपी के अंदर घुसे और उसके बाद हथियार के बल पर लूट की वाारदात को अंजाम दिया.

ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंगः बदमाशों सीएसपी काउंटर में रखे 5 लाख 50 हजार रुपए लूट कर मौके से फरार हो गए. सीएसपी से बाहर ग्रामीणों ने जा बदमाशों का पीछा करने का प्रयास तो बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरु कर दिया. इस दौरान ग्रामीणों ने अपराधियों के भागते और उनके फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है. लूट की वारदात के बाद सादे लिबास में मौके पर स्थानीय थाने की पुलिस पहुंची. इस दौरान सिविल ड्रेस सिविल में आने वारदात के बाद एएसआई राधिका रमण प्रसाद सीएसपी संचालक समेत मौके पर उपस्थित भीड़ के बीच तू-तू मैं-मैं हो गई. इसके बाद गुस्साई भीड़ और एएसआई के बीच हाथा-पाई हुई.

