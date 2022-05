गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में तीन मजदूरों को चाकू मार दिया (three were injured by knife in Gopalganj) गया है. जिले में नगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार की देर रात बदमाशों ने तीन मजदूरों को चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया. वहीं पुलिस ने तीनों जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भेजा है. जहां एक की स्थिति नाजुक बनी हुई है. वहीं डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गम्भीर स्थिति में घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है. जबकि अन्य घायलों का इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है.

तीन लोगों पर चाकू से वार किया: दरअसल, जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव निवासी अर्जुन कुमार गुप्ता, झारखंड के गिरिडीह जिले के राजधनवार थाना क्षेत्र के गादी गांव निवासी सेंटू राय और पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के टंडवा नंदपुर गांव निवासी गुलशन कुमार समेत छह मजदूर नगर थाना क्षेत्र के तुरकान्हा गांव में किराए के मकान में रहकर मेहनत मजदूरी करते है. इसी बीच एक मजदूर सोनू कुमार के कमर में अचानक दर्द होने लगा. चार मजदूर अपने साथी के लिए दवा खरीदने के लिए निकले. इस बीच रेलवे स्टेशन के समीप कुछ युवकों ने उनके साथ मारपीट करते हुए चाकू मार दिया. इस मामले में सोनू कुमार, अर्जुन गुप्ता व सेंटू राय जख्मी हो गये. वहीं एक और मजदूर गुलशन कुमार ने नहर में कूदकर अपनी जान बचा लिया.

दो लोगों को हिरासत में लिया गया: घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. जख्मी हुए तीनों लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में ले गई, जहां उनका इलाज किया गया. जबकि झारखंड के रहने वाले मजदूर सोनू कुमार की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उसे गोरखपुर रेफर कर दिया. फिलहाल इस मामले में चाकू मारने वाले हमलावरों को गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी है. छापेमारी के क्रम में दो युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. उनलोगों से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है.

