गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में अपराध (Gopalganj Crime News) के मामले बढ़े गए हैं. ताजा मामला फुलवरिया प्रखंड के फुलवरिया पंचायत का है. जहां अज्ञात बदमाशों ने अपने घर के दरवाजे के सामने बैठे मुखिया पर चाकू से हमला कर दिया. मुखिया पर हमला होते देख स्थानीय लोग बीच बचाव करने गए. हमलावरों ने उन पर चाकू से हमला बोल दिया. इस घटना में मुखिया समेत सात लोग (Seven People Injured In knife attack In Gopalganj) गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं.

यह भी पढ़ें: 20 की जगह 10 रुपए में गुजिया नहीं देने पर दुकानदार पर हमला, पहले गर्म तेल छिड़का, फिर चाकू घोंपा

लालू की फुलवरिया में मुखिया पर जानलेवा हमला : जानकारी के मुताबिक ये घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के माड़ीपुर गांव की है. स्थानीय मुखिया आफताब हुसैन घर के सामने बैठे हुए थे. तभी एक दर्जन अज्ञात बदमाशों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया. जब परिवार और गांव के लोग मुखिया को बचाने की कोशिश करने लगे तो बदमाशों ने उनके ऊपर पर भी लाठी-डंडे और चाकू से वार कर दिया. जिसमें सात लोग जख्मी हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

मुखिया और उनके पिता की नाजुक हालत: घायल मुखिया आफताब हुसैन और उनके पिता की हालत नाजुक है. ऐसे में उन दोनों को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया. हमला में मुखिया और पिता हनीफ मिया के अलावा राज कुमार माझी, अदनान मिया, सलीम मिया, खुर्सीद मियां शामिल है. अन्य घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. इधर, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है. फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार ने बताया कि ''स्थिति सामान्य है. पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.''