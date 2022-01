गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में स्वर्ण व्यवसायी से ज्वेलरी लूट (Jewelery Looted from Gold Trader in Gopalganj) कर भाग रहे तीन बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया. घटना मांझा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव के नजदीक की बताई जा रही है. जहां, सोना लूट कर भाग रहे 3 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़ कर जमकर पिटाई कर दी (Villagers Caught and Beat Three Criminals). सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

इस सन्दर्भ में सदर सडीपीओ संजीव कुमार ने बताया कि मांझा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव निवासी सुरेंद्र प्रसाद की सोने चांदी की दुकान शनिचरी बाजार में है. मंगलवार सुबह वे कुछ जेवरात साथ में लेकर अपने दुकान पर जा रहे थे. तभी, प्रतापपुर गांव से कुछ दूरी पर सुनसान इलाका देख कर तीन अपराधियों ने उनसे ज्वेलरी लूट लिया.

'ज्वेलरी लूटने के बाद तीनों अपराधी भागने लगे. लेकिन, ग्रामीणों की सक्रियता के कारण उन्हें पकड़ लिया गया. ग्रामीणों ने फिर उनकी जमकर पिटाई कर दी. घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने अपराधियों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां, गंभीर अवस्था में उनकी पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है.' - संजीव कुमार, सदर सडीपीओ

सदर सडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी हाल ही में देवरिया जेल से छूट कर आया था. हत्या के मामले में बन्द था. उन्होंने बताया कि छपरा के तरैया निवासी गुड्डू सिंह करीब 15 कांडों का अभियुक्त है. साथ ही उसके, अन्य साथी नूरहसन पर 5 कांड दर्ज हैं. मीरगंज थाना क्षेत्र के एक स्वर्ण व्यवसायी से भी कुछ माह पहले लूट हुई थी. उस घटना में भी उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है.

बताया जा रहा है कि तीनों लुटेरे अलग-अलग गांव के रहने वाले हैं. जिसमें, मांझागढ़ थाना क्षेत्र के सुरवानिया गांव निवासी साहेब हुसैन के पुत्र पप्पू मियां, सिधवलिया के बलरा सरेया गांव निवासी स्वर्गीय नबी मियां के पुत्र नूर हसन मियां और छपरा के सरेया तरैया गांव निवासी भगवान सिंह के पुत्र गुड्डू सिंह शामिल हैं.

