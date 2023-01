गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले के सबेया हवाई अड्डा (Inspection of Sabeya Airport of Gopalganj) को फिर से चालू करने को लेकर मांग की गई है. इसको लेकर दानापुर के सैन्य अधिकारियों की एक टीम गोपालगंज पहुंची थी. टीम ने हथुआ स्थित सबेया एयर फील्ड का निरीक्षण किया. इसके बाद हवाई अड्डा की जमीन का भौतिक सत्यापन और कागजातों की जांच की गयी. (Demand to start Sabeya airport of Gopalganj).

जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक: इस दौरान दानापुर के रक्षा संपदा अधिकारी एवं रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने हथुआ के अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, डीसीएलआर और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है. बैठक को काफी गोपनीय रखा गया. जिस कारण बैठक से कोई विशेष सूचना प्राप्त नहीं हुई.

सबेया हवाई अड्डा फिर से शुरू करने की मांग: दरअसल, सांसद सह जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉ आलोक कुमार सुमन (MP Dr Alok Kumar Suman) ने रक्षा मंत्री और रक्षा सचिव के अलावा नगर विमानन मंत्रालय के सचिव से मिलने के बाद सबेया हवाई अड्डा को पुनः चालू करने को लेकर माँग की थी. साथ ही कई बार संसद में इस बात को प्राथमिकता से रखी गई थी. जिसके बाद बुधवार को डिफेंस के दानापुर सैन्य अधिकारियों की टीम स्थल निरीक्षण करने गोपालगंज पहुंची थी.

हालांकि, इस दौरान सांसद डॉ आलोक कुमार सुमन पटना में रहने के कारण मौके पर उपस्थित नहीं रहे. लेकिन दूरभाष पर ही सैन्य अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता करके सबेया हवाई अड्डा के कार्य में कार्रवाई करने का आग्रह किया.