गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बल्थरी चेक पोस्ट (Balthri Check Post of Kuchaykot Police Station Area) पर एक कार को शराब तस्करी के शक में उत्पाद विभाग की टीम की ओर से जांच के लिए जब रोका गया तो अधिकारियों के होश उड़ गये. गाड़ी के भीतर एक लॉकर बनाकर भारी मात्रा में सोना को छुपा (Huge Amount Of Silver Recovered In Gopalganj) कर रखा गया था. मिलान करने पर गाड़ी के भीतर से एक क्विंटल 10 किलो चांदी बरामद (One quintal 10 kg silver recovered) हुआ. इसके साथ ही गाड़ी में सवार चालक और तस्कर को हिरासत में लिया गया है. उत्पाद विभाग के अधिकारियों के अनुसार बरामद चांदी का बाजार मूल्य 80 लाख है. उत्पाद विभाग की सूचना पर वाणिज्य कर विभाग और स्थानीय पुलिस भी मौके पर दोनों लोगों से पूछताछ कर रही है.

कानपुर से दरभंगा जा लाया जा रहा था चांदीः गोपालगंज के उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार (Gopalganj Superintendent of Excise Rakesh Kumar) ने बताया कि शराब की टोह में विभाग की टीम रोज की तरह बलथरी चेकपोस्ट पर यूपी से आनेवाली गाड़ियों की जांच आज भी वाहन जांच कर रही थी. तभी शक के आधार पर एक लग्जरी कार को तलाशी के लिए रोका गया. जांच के दौरान पुलिस को देखकर कार सवार भागने की कोशिश करने लगा, इसके बाद पुलिस ने चारों तरफ से कार को घेर लिया. उसके बाद जब कार की बारीकी से जांच की गयी जो पीछे की सीट के नीचे तहखाना मिला. तहखाना के अंदर चांदी के कई ईट, जिसकी बाजार में कीमत 80 लाख रुपये बतायी जा रही है. बरामद चांदी कानपुर से दरभंगा भेजा जा रहा था. क्रेटा कार से चांदी के साथ पकड़े गए तस्करों की पहचान दरभंगा जिला के नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार निवासी मनोज गुप्ता और ड्राइवर शिव शंकर महतो के रूप में की गई है.





"शराब की शक में तलाशी के लिए एक क्रेटा कार को रोकर तलाशी ली जा रही थी. तलाशी के क्रम में कार की पीछे वाली सीट के नीचे एक लॉकर बनाकर रखा गया था. लॉकर खोला गया तो उसके भीतर भारी मात्रा में चांदी बरामद हुआ. कार में दो व्यक्ति सवार था, एक चालक और एक व्यक्ति अपने आप को स्वर्ण व्यवसायी बता रहा है, लेकिन उसके पास बरामद चांदे के कोई कागजात नहीं है. मौके पर वाणिज्यकर विभाग और स्थानीय पुलिस टीम पहुंच गयी है. पूछताछ जारी है. पूछताछ के बाद ही मामला स्पष्ट होगा." -राकेश कुमार, उत्पाद अधीक्षक, गोपालगंज

