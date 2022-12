गोपालगंज: छपरा में जहरीली शराबकांड (Chapra Hooch Tragedy) से बड़े पैमाने पर मौतों के बाद पुलिस महकमे के चौकीदार से लेकर आला अधिकारी उत्पाद विभाग के साथ मिलकर शराब के खिलाफ लगातार अभियान (Campaign Against Liquor In Gopalganj) चला रहे हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अन्तर्गत बल्थरी चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक पर छुपाकर रखे गये 147 पेटी विदेशी शराब को बरामद ( Liquor Seized in Gopalganj) किया है. इस दौरान ट्रक चालक फुलवरिया थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी 26 वर्षीय मनोज कुमार पासवान को गिरफ्तार किया. पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार चालक को जेल भेज दिया.

ये भी पढ़ें-गोपालगंज में उत्पाद विभाग का ऑपरेशन भट्ठी: देसी दारू की 2 भट्ठियां और 5000 लीटर अर्द्धनिर्मित शराब नष्ट

"विपरीत लेन से भाग रहे ट्रक को रोककर तलाशी ली गई. तलाशी के क्रम में ट्रक में छिपाकर रखे गये 147 पेटी विदेशी शराब को बरामद किया गया. मौके पर ट्रक चालक मनोज कुमार पासवान को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार चालक ने बताया कि बबलू यादव नामक तस्कर ने शराब को मंगवाया था, जो बंजारी के आसपास अनलोड किया जाना था." प्रकाश चन्द्र, चेकपोस्ट प्रभारी

कैसे हुआ शराब तस्करी का खुलासाः उत्पाद विभाग की टीम ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के बल्थरी चेकपोस्ट पर नियमित वाहनों की जांच की जा रही थी. तभी यूपी की ओर से एक तेज रफ्तार ट्रक बिहार की ओर आ रही थी. उत्पाद विभाग की ओर से वाहनों की जांच को देख ट्रक चालक गाड़ी को लेकर विपरित लेन के रास्ते भागने की कोशिश करने लगा. लेकिन मौके पर तैनात उत्पाद पुलिस कर्मियों ने पीछा कर ट्रक को रोककर तलाशी ली. तलाशी के दौरान ट्रक में छिपाकर रखे गए 147 पेटी विदेशी शराब की खेप को बरामद किया गया.

उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्जः तस्करी के आरोप में उत्पाद विभाग की ओर से ट्रक चालक और तस्कर के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. वहीं गिरफ्तार चालक की ओर से बबलू यादव नामक तस्कर द्वारा शराब मंगाये जाने की जानकारी पर उत्पाद विभाग और पुलिस टीम जांच में जुट गई है. पुलिस जांच कर रही है कि बबलू यादव तस्करी में शामिल है या नहीं. अगर तस्करी में शामिल है तो इसके गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.