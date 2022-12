गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में भू-माफिया शिक्षक के घर छापेमारी (Raid In House Of Teacher At Gopalganj) की गई. शिक्षक संतोष महतो के निजी आवास से बड़ी संख्या में खतियान, दस्तावेज और अन्य सरकारी कागजात बरामद हुए. इस छापेमारी में पहुंचे एसडीएम डॉ प्रदीप कुमार (SDM DR Pradeep Kumar) ने बताया कि शिक्षक ने करोड़ों रुपये की जमीन बेचकर जमाबंदी करवा दी है. वहीं कागजातों को जब्त करने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

जमीन माफिया शिक्षक के घर छापेमारी: दरअसल यह मामला जिले के मांझा अंचल अंतर्गत लगटुहाता गांव का है. जहां नवसृजित विद्यालय के शिक्षक संतोष महतो के खिलाफ जमीन के दलाली की शिकायत मिलने पर सदर एसडीएम डॉ प्रदीप कुमार, मांझा बीडीओ बिड़डू कुमार राम और सीओ शाहिद अख्तर के साथ नजदीकी थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने एक साथ शिक्षक के मांझा नई बाजार स्थित मकान में छापेमारी की. सूचना मिलने के बाद एसडीएम ने एक के बाद एक लगातार तीन आलीशान मकानों पर छापेमारी की. इस दौरान शिक्षक के घर से कई बंडल सरकारी जमीन के दस्तावेज, बंदोबस्त पंजी, सीओ मांझा का मुहर, सादा स्टाम्प के साथ भू लगान रसीद भी बरामद किया गया. इसके साथ ही शिक्षक के घर से एसडीएम ने लैपटॉप, प्रिंटर के साथ कुछ नगद रुपये भी बरामद किए.

फरार है शिक्षक संतोष महतो : शिक्षक के घर से बरामद हुए इन सामानों की सूची बनाकर मांझा सीओ शाहिद अख्तर ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराया है. इस पूरे मामले पर डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी ने बताया कि मांझा अंचल में शिक्षक संतोष महतो के द्वारा जमीन संबंधित मामले में फर्जीवाड़े की सूचना मिली थी. जिसके बाद सदर एसडीएम और डीसीएलआर को हमने जांच का निर्देश दिया था. जहां जांच के बाद शिक्षक के निजी आवास से जमीन के कई दस्तावेज, रसीद, दाखिल खारिज संबंधित आवेदन, रजिस्टर 2 का कुछ भाग, लैपटॉप और प्रिंटर बरामद किया गया है. हालांकि इस दौरान शिक्षक संतोष महतो वहां से फरार था. जिसके विरुद्ध मांझा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

"मांझा अंचल में शिक्षक संतोष महतो के द्वारा जमीन संबंधित मामले में फर्जीवाड़े की सूचना मिली थी. जिसके बाद सदर एसडीएम और डीसीएलआर को हमने जांच का निर्देश दिया था. जहां जांच के बाद शिक्षक के निजी आवास से जमीन के कई दस्तावेज, रसीद,दाखिल खारिज संबंधित आवेदन, रजिस्टर 2 का कुछ भाग ,लैपटॉप और प्रिंटर बरामद किया गया है".- डॉ नवल किशोर चौधरी, डीएम गोपालगंज

डीटीओ की अध्यक्षता में जांच कमिटी: डीएम ने मांझा अंचल के पिछले 1 साल में हुए सारे दाखिल खारिज और रिजेक्शन की लिस्ट की जांच के लिए डीटीओ की अध्यक्षता में कमिटी बनाई है. जिसमें सदर एसडीएम, डीसीएलआर संयुक्त रूप से जांच कर 10 दिनों के अंदर जांच प्रतिवेदन सौपेंगे. इसके बाद जांच में पाए गए सारे दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. इधर जानकारी के अनुसार शिक्षक संतोष महतो ज्यादातर स्कूल से गायब रहकर अंचल कार्यालय में ही रहता था. इसलिए ज्यादातर लोग उसे राजस्व कर्मचारी ही समझने लगे थे. शिक्षक संतोष महतो कई पंचायतों के राजस्व कर्मचारी का काम भी करता था. जिसके बाद मांझागढ़ प्रखंड के अंचल पदाधिकारी शाहिद अख्तर भी खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं. क्योंकि अंचल कार्यालय का फर्जी ऑफिस एक शिक्षक के यहां चल रहा था. जहां से पुलिस ने कई दस्तावेजों, कागजातों के साथ रसीद बुक बरामद किया गया.



क्या था मामला: शिक्षक संतोष महतो अपने मकान में फर्जी अंचल कार्यालय चलाकर जमीन संबंधित दलाली का खेल करता था. गुप्त सुचना मिलने के बाद जिलाधिकारी ने एसडीएम को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए. जिसके आधार पर एसडीएम ने छापेमारी की तो फर्जीवाड़े का चिट्ठा खुलता चला गया. हालांकि इस मामले में पुलिस ने अभी तक किसी को हिरासत में भी नहीं लिया गया है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिक्षक संतोष महतो को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि शिक्षक का जिला प्रशासन के साथ अच्छा तालमेल है. इसके बल पर ही वो काफी दिनों से इस तरह का काम कर रहा था. एक और ऐसे ही मामले में बरौली अंचल पदाधिकारी कृष्णकांत चौबे पर कार्रवाई की गई थी.



इन सामानों की हुई बरामदगी: एसडीएम की छापेमारी के दौरान आरोपी शिक्षक संतोष महतो के घर से माधव हाईस्कूल की पंजी, विभिन्न पंचायतों के भू-वंशावली, मांझागढ़ का नक्शा, दुलुदलिया का रजिस्टर, दाखिल-खारिज का 13 दस्तावेज, अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर का सील मुहर मिला है. इसके साथ ही 67 सेट पंजी-टू का, विभिन्न पंचायत का 21 पीस, अंचल पदाधिकारी मांझा का मोहर कार्ड पीस, लगान रसीद 21 पीस, दाखिल-खारिज की छाया प्रति 106 पीस, दस्तावेज छाया प्रति 77 पीस, दस्तावेज की मूल प्रति सात पीस, निर्गत किया गया लगान रसीद का छाया प्रति 36 पीस के साथ ही लैपटॉप, की-बोर्ड, और कई गैजेट्स पासबुक, कैश समेत कई और सामाग्रियों को आदि बरामद किया गया है.





