गोपालगंज : गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के चैंपट्टी के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के टॉप 10 अपराधियों में शुमार अपराधी को गिरफ्तार (one of top 10 criminal arrested in Gopalganj) किया है. गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने देसी पिस्तौल व कारतूस भी बरामद (arrested with pistol and cartridges in Gopalganj) किया है. पुलिस को पिछले दस वर्षों से उसकी तलाश थी. उसकी गिरफ़्तारी से फिलहाल पुलिस ने राहत की सांस ली है.

चैंपट्टी के पास पीछा दबोचा गया : इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि टॉप टेन अपराधियों में शुमार कुख्यात अपराधी संजय सिंह उर्फ बनरी आया हुआ है. इस सूचना के बाद सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित कर नगर थाना क्षेत्र के चैंपट्टी के पास एक पल्सर गाड़ी का पीछा कर उसे दबोचा गया. एक अन्य अपराधी फ़रार होने में सफल रहा. गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल और 7 कारतूस बरामद किया गया. पल्सर बाइक जब्त कर ली गई है.

बनरी का 18 वर्षो का है आपराधिक इतिहास : एसपी आनंद कुमार की मानें तो गिरफ्तार अपराधी का 18 वर्षो का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसे पुलिस को दस वर्षों से तलाश थी. इसने यूपी समेत विभिन्न राज्यों में अपना ठिकाना बनाया था. अपने पास मोबाइल भी नहीं रखता था. उसके ऊपर 14 कांडों में हत्या ,लूट,अपहरण ,रंगगदारी सहित कई अपराधिक मामले दर्ज हैं. इस अपराधी के ऊपर गोपालगंज पुलिस ने सीआईडी में 50 हजार रुपये इनाम घोषित करने की मांग की थी. गिरफ्तार कुख्यात अपराधी सदर प्रखंड के एकडेरवा गांव का रहने वाला है. इसने पिछले साल गोपालगंज नगर थाना के एकडेरवा गांव में मॉर्निंग वर्क कर रहे होमगार्ड के जवान भोला सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्या का भी मुख्य आरोपी संजय सिंह उर्फ बनरी ही था.

