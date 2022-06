गोपालगंज: बिहार में बाढ़ ने कहर बरपाना शुरू कर दिया (Flood In Bihar) है. नेपाल में भी भारी बारिश (Heavy Rain In Nepal) हो रही है. जल ग्रहण क्षेत्र में लगातार हुई बारिश के बाद भारी मात्रा में नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने से बिहार की कई नदियां उफान पर है. ऐसे में दियारावासियों (Gopalganj Flood Threat) की परेशानी बढ़ती जा रही है. वाल्मीकिनगर बराज से छोड़े गए 240800 क्यूसेक पानी के कारण गंडक (Gandak In Gopalganj ) का जलस्तर बढ़ने से लोग भयभीत हैं.

गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर: गंडक के बढ़ते जलस्तर के कारण कटाव शुरू हो गया है. नदी तटोबंधों पर कटाव जारी है. अब नदी की धारा गांवों को भी अपनी चपेट में ले रही है. माझा प्रखंड के निमुनिया पंचायत में गंडक नदी कटाव कर रही है. किसानों के कई एकड़ जमीन नदी में विलीन हो चुके हैं. स्थानीय लोग गंडक नदी के तट पर निगरानी कर रहे हैं.

कटाव के बीच पलायन को मजबूर लोग: कटाव की सूचना पाकर माझा प्रखंड के अंचलाधिकारी के अलावे सर्किल इंस्पेक्टर ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया. स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी बढ़ रहा है. ऐसे में यह पानी धीरे-धीरे गांव की ओर प्रवेश कर रहा है. करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए बल्ला पाइलिंग भी नाकाफी साबित हुई. कई लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थान पर जाने लगे हैं

"बहुत परेशानी होती है. बांध बनाया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ. कटाव जारी है. ऊंचे स्थान पर हम जा रहे हैं. हमेशा की परेशानी है."- ग्रामीण

"यहां करोड़ों का नुकसान हुआ है. बल्ला पाइलिंग लगाया गया था लेकिन कटाव जारी है. सब टूट टूटकर गिर रहा है."- ग्रामीण

"कटाव कहां तक जाएगा पता नहीं है. कितना लोग यहां से जा चुका है. अब हम भी चले जाएंगे. जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है."- ग्रामीण

बिहार के इन जिलों पर बाढ़ का खतरा : नेपाल स्थित गंडक नदी के जल अधिग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण गंडक नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हो रही है. जैसे-जैसे नेपाल में बारिश होगी वैसे वैसे गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता चला जाएगा. नेपाल में जब भी भारी बारिश होती है उसका असर अगले 24 घंटे के बाद बगहा, बेतिया, गोपालगंज, मोतिहारी आदि जिलों में दिखने लगता है.