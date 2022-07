गोपालगंज : नगर थाना क्षेत्र के सरेया वार्ड नंबर 2 में एक युवक ने दर्जी को चाकू मारकर (tailor stabbed for not sewing clothes) बुरी तरह जख्मी कर दिया. जख़्मी दर्जी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चिकित्सक उसके इलाज में लगे हैं लेकिन अभी उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई (Crime In Gopalganj)है.

ये भी पढ़ें :- गोपालगंज में BMP जवान की हत्या, चाकुओं से गोदकर जंगल में शव को फेंका

कोटवा गांव का निवासी है पीड़ित : जिले में मामूली विवाद के बाद आए दिन लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं. मामूली विवाद में कब कौन किस पर हमला कर दे, कहा नहीं जा सकता. ताजा मामला उस वक्त का है जब नगर थाना क्षेत्र के कोटवा गांव के निवासी ईश मोहम्मद अंसारी अपनी दुकान पर कपड़े की सिलाई कर रहा था. इसी बीच एक युवक कपड़ा सिलाने उसके पास पहुंचा. दर्जी ईश मोहम्मद ने उसका कपड़ा सिलने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसके पास समय नहीं था.

सदर अस्पताल में है भर्ती : इस बात को लेकर ईश मोहम्मद और ग्राहक के बीच विवाद होने लगा. विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते कपड़ा सिलाने आए युवक ने चाकू निकालकर दर्जी ईश मोहम्मद पर हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह जख़्मी हो गया. ईश मोहम्मद को परिजन तत्तकाल इलाज के लिए सदर अस्पताल में ले गए जहां उसका इलाज चल रहा है. उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है.



ये भी पढ़ें :- बिहार में रोड रेज में बहा खून, साइड न दिया तो बाइक सवार को मारी गोली