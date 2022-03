गोपालगंज: जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार में हुए धमाके में एक व्यक्ति की मौत (One Killed In Bomb Blast In Gopalganj) और कई लोगों के घायल होने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गयी है. सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है. जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और आईजी रेंज सारण ने घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया. वहीं, फॉरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ता (Bomb Disposal Squad in Gopalganj) को भी बुला लिया गया है. जो मामले के सभी बिंदुओं पर जांच करेंगे.

घटना के संबंध में डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी ने कहा कि धमाका किस कारण से हुआ है. इसके निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंचे हैं. स्थानीय लोगों से जानकारी ले रहे हैं. डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम के अलावा बम निरोधक दस्ता को बुलाया गया है. जांच के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकता है. फिलहाल एहतियातन बाजार में लोगों के आने और जाने पर रोक लगा दी गई है. बैरिकेडिंग कर सड़क को पूरी तरह से सील कर दिया गया है. जिस मकान में धमाका हुआ है, उसे भी सील कर दिया गया है.

वहीं, पुलिस अधीक्षक आनन्द कुमार ने बताया कि वे अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं. एक ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट की इंटेसिटी काफी ज्यादा थी. वे एफएसएल और बम निरोधक दस्ता बुलाये हैं. टीम आएगी तो जांच करेगी. उसी के आधार पर वे आगे बता पाएंगे. इसके साथ ही सारण रेंज के डीआईजी रविन्द्र कुमार ने कहा कि बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है. जांच के बाद ही स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकता है.

जानकारी के मुताबिक, फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार में सुबह 10:15 पर अचानक तेज धमाका हुआ. इससे चारों अफरा-तफरी मच गयी और लोग इधर-उधर भागने लगे. इस दौरान एक घर से चीख-पुकार मच गयी. जिससे लोग उधर भागते नजर आये. वहीं, स्थानीय लोगों की भीड़ बथुआ बाजार निवासी हलीम आलम के घर इकट्ठा हो गयी. धमाके से हलीम का घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था. ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि हलीम का शव दूसरे के घर जा गिरा और हलीम का बेटा जख़्मी हालत में छटपटा रहा रहा था. जिसे स्थानीय लोगों की मदद से आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया.

हादसे के बाद सारण डीआईजी रविंद्र कुमार, डीएम और एसपी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मामले की जानकारी ली. इसके बाद पटना और मुजफ्फरपुर से फोरेंसिक टीम के अलावा बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीम को भी बुलाया गया. फिलहाल मामले की जांच चल रही है. इस बम धमाका में अब तक हलीम आलम की मौत होने की पुष्टि की गई है. मृतक हलीम मियां के पुत्र अख्तर आलम गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. जिन्हें सदर अस्पताल से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने बाजार को सील कर दिया है और लोगों के आने-जाने प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही जिस मकान में धमाका हुआ है. उसके आसपास के सभी घरों को खाली करा दिया गया है.

पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है. बाजार के लोगों का कहना है कि पहली बार इस तरह का धमाका नहीं हुआ है. इसके पहले भी इस घर में धमाका हो चुका है. फिलहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम है. जिस इलाके में यह धमाका हुआ है, वह काफी व्यस्तम इलाका माना जाता है. मृतक हलीम मियां इनायत करीम के पुत्र थे. मृतक के चार पुत्र हैं, जिसमें एक पुत्र अख्तर आलम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. उनके सबसे बड़े पुत्र मुमताज विदेश में, दूसरे नेका आलम मस्जिद में इलेक्ट्रिशियन और सबसे छोटा गोलू आलम घर पर रहकर खेती-बाड़ी करता है. मृतक की एक बेटी धमाके के समय घर में थी. जोकि पूरी तरह सुरक्षित है. जबकि छत पर रहे पिता और पुत्र इस हादसे का शिकार हो गये.

