गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में युवती ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई (Girl Pleaded for her Safety in Gopalganj) है. पीड़ित प्रेमिका का आरोप है कि उसकी घरवालों से जान का खतरा है. दरअसल जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल (A Video Viral on Social Media in Gopalganj) हो रहा है. जिसमें एक युवती अपने प्रेमी को बेकसूर बताकर थानाध्यक्ष से सुरक्षा की गुहार लगा रही है. इसके साथ ही उसने अपने घरवालों के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया है. वायरल वीडियो में प्रेमिका खुद को गुड्डी कुमारी बता रही है जो भोरे थाना के हुसेपुर के नवका टोला निवासी सदमान राम की पुत्री है.

ये भी पढ़ें- दोपहर में पूरे परिवार के साथ प्रेमिका ने खाया मछली-भात, देर रात प्रेमी झूल गया फंदे पर, जानिए क्या है मामला

प्रेमिका ने घरवालों पर झूठा मुकदमा करने का लगाया आरोप: गुड्डी कुमारी ने अपने जारी किए गए वायरल वीडियो में अपील की है कि उसने अपनी मर्जी से तीन माह पहले कोर्ट में शादी की है. प्रेमिका गुड्डी कुमारी के अनुसार भोरे थाना के ही रकवा निवासी राम आशीष सिंह के बेटे करण कुमार सिंह के साथ घर से भाग कर प्रेम प्रसंग में शादी की थी. इस शादी का उसके घरवाले लगातार विरोध कर रहे थे. पीड़ित प्रेमिका का आरोप है कि प्रेम प्रसंग के बाद ही उसके घर वाले उनकी शादी का विरोध कर रहे थे.

प्रेमिका ने सुरक्षा के लिए पुलिस से लगाई गुहार: मिली जानकारी के अनुसार वे पिछले 3 साल से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और परिजनों के विरोध के बाद ही घर छोड़कर दोनों ने शादी कर ली. गुड्डी कुमारी का दावा है कि उसकी उम्र 18 साल है और उसके प्रेमी करण कुमार सिंह की उम्र 21 साल है. दोनों बालिग हैं और दोनों ने अपनी मर्जी से बिना किसी जोर-जबरदस्ती के शादी की है. प्रेमिका ने थानाध्यक्ष के नाम जारी किए गए अपने वीडियो में अपने पति को बेकसूर साबित करने और घरवालों के ऊपर जबरदस्ती मुकदमा करने का आरोप लगाया है.

ये भी पढ़ें- प्रेमिका के भाई ने धोखे से घर बुलाकर प्रेमी को पीटा, फिर बाइक पर शराब की पेटी बांधकर किया पुलिस के हवाले

ये भी पढ़ें- प्रेमिका को ब्लैकमेलिंग कर रहा था युवक तो गुस्से में प्रेमी ने रेता गला, दो आरोपी गिरफ्तार

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP