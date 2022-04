गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले के जादोपुर थाना क्षेत्र में (Jadopur Police Station At Gopalganj District) पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने छापेमारी कर तीन क्विंटल गांजा बरामद (Ganja Recovered From Truck In Gopalgang) किया है. बरामद गांजा नागालैंड से अदरक ट्रक में छिपाकर रखा गया था. इस मामले में एक ट्रक के साथ दो ट्रैक्टर, तीन बाइक और 20 क्विंटल अदरक भी जब्त किया गया है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जबकि कई लोग फरार होने में सफल रहे. गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ की जा रही है.

गुप्त सूचना के आधार पर की गयी कार्रवाईः छापेमारी में शामिल एक पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जादोपुर थाना क्षेत्र के मंगलपुर पुल के पास मंगलवार की रात गांजा की बड़ी खेप की आपूर्ति की जानी है. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने मंगलपुर पुल के पास छापेमारी की, जहां से तीन क्विंटल गांजा बरामद किया गया. नागालैंड के रजिस्ट्रेशन नंबर के अदरक भरे ट्रक में छिपाकर लाया जा रहा था. मंगलपुर पुल के पास नाव से गांजा को अलग-अलग जगहों पर भेजने के लिए तस्करों ने योजना बनाई थी. पुलिस ने छापेमारी कर ट्रक को जब्त कर लिया है.

बरामद गांजे की कीमत 20 लाखः गोपालगंज सदर के एसडीपीओ संजीव कुमार ने बताया कि ट्रक के साथ दो ट्रैक्टर, तीन बाइक और 20 क्विंटल अदरक जब्त किया गया है. उन्होंने आगे बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तस्कर की पहचान वैशाली जिला के राघोपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव निवासी मनोज राय के रूप में की गई है. बरामद गांजे की कीमत 20 लाख रुपए आंकी गयी है. पुलिस गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गांजा तस्करी के रैकेट में कौन-कौन है. तस्करों के तार कहां-कहां से जुड़े हुए हैं. तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस की एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है.

नोटः- मादक पदार्थ के कारोबार या तस्करी के बारे में कोई भी सूचना हो तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ईमेल आईडी narcoticsbureau@nic.in/pzu-ncb@nic और लैंडलाइन नंबर 0612-2296106 पर शिकात दर्ज करा सकते हैं.

