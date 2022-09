गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में डीजे बजाने पर कई लोगों पर मुकदमा (FIR Against Many People for Playing DJ In Gopalganj) दर्ज हुआ है. महावीरी अखाड़ा में रोक के बावजूद डीजे और नर्तकियों के डांस कराने के मामले में 35 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है. माझा थाना क्षेत्र के पशूरामपुर गांव का मामला है. यहां पर रोक के बावजूद महावीरी मेले में डीजे और नर्तकियों का डांस आयोजित हुआ था. इसको लेकर 35 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है. इस बात की जानकारी थाना प्रभारी विशाल आनंद ने दी.

