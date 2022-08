गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में जमीन विवाद में दो पक्षों में भिड़ंत (Clashes Between Two Parties In Gopalganj) हो गई. जिले के विशंभरपुर थाना क्षेत्र (Bishambharpur Police Station) में जमीन की जुताई करने के लिए दो पक्षों में विवाद के बाद बात नहीं बनने पर मारपीट शुरू हो गई. जिसमें कुल 14 लोग जख्मी हो गये हैं. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुटी है.

जमीन विवाद में दो पक्ष भिड़े: जिले के विशंभरपुर थाना क्षेत्र निवासी लोरिक यादव और उसके पड़ोसी सुरेश यादव के बीच पहले से ही जमीन विवाद चल रहा था. इस दौरान विवादित जमीन की जोताई करने में दोनों पक्ष के बीच मारपीट हो गई. इस मारपीट में दोनों पक्ष के लोग फरसा, कुदाल और लाठी-डंडे से हमला कर दिया. जिसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं. जिसके बाद घायल हुए लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है.

दोनों पक्षों ने की थाने में शिकायत: इस मारपीट के बाद दोनों पक्षों से एक दूसरे पर स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देकर पुलिस मामले की जांच कर रही है. फिलहाल इलाके में तनाव व्यक्त है. घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए कुचायकोट सीएचसी में भर्ती कराया गया. जहां उनलोगों की गंभीर स्थिति को देखकर चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. मारपीट की घटना के बाद पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है.



हमारे पड़ोसी से जमीन का विवाद चल रहा था, हम जब उसके वहां पर काम करने से मना करने गये तब वहां पर और लोग मारपीट करने लगे. हमको लाठी से मारा है. हमको जब लाठी से चोट लगा तब हम बेहोश हो गये- घायल व्यक्ति