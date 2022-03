गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले में पानी गिराने की वजह से दो पक्ष आपस में भिड़ गए. मीरगंज थाना क्षेत्र के गौरूप में समइल गांव में घर में पानी गिराने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई. इस घटना में एक पक्ष से उपसरपंच समेत 5 लोग (Five Injured in Fight In Gopalganj) घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. दोनों पड़ोसियों की बीच लंबे समय से (Land Dispute In Gopalganj) जमीन विवाद चल रहा है. फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

गोपालगंज में दो पक्षों में मारपीट: बता दें कि मीरगंज थाना क्षेत्र के गौरूप समइल गांव निवासी शंभू चौहान और उसके पड़ोसी संतोष तिवारी के बीच पहले से जमीन विवाद चल रहा था. इसी बीच पड़ोसी संतोष तिवारी का घर बन रहा था जिसका प्लास्टर की जा रही थी. प्लास्टर के दौरान दीवार पर डाली गई पानी शंभू चौहान के घर में चली गई. जिसका विरोध करने पर दोनों पक्षो के बीच विवाद शुरू हो गया जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. इस घटना में स्वर्गीय मोती लाल चौहान का बेटा शंभू चौहान, उसकी पत्नी फतेपुर पंचायत के उपसरपंच ललिता देवी, बेटी नीतू कुमारी, प्रियंका कुमारी, प्रीति कुमारी बुरी तरह घायल हो गईं. जिन्हे गंभीर हालत में पीएचसी से सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.

पड़ोसियों में चल रहा था जमीन विवाद: घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायल शंभू चौहान ने बताया कि पड़ोसी से लगभग दस वर्षों से जमीन का विवाद चल रहा है. पहले भी संतोष तिवारी ने उसकी जमीन को हड़पकर अपना मकान बना लिया. साथ ही शम्भू चौहान ने आरोप लगाया कि संतोष तिवारी घर में घुसकर अपने दीवार का प्लास्टर करवा रहा था. जिसका हमलोगों ने विरोध किया तो लाठी-डंडे और रॉड से हमला कर दिया. जिसमें उसका परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

