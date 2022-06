गोपालगंजः अग्निपथ योजना के खिलाफ भड़के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन की ओर से गोपालगंज जिले में धारा 144 लागू (Section 144 in Gopalganj regarding Agneepath scheme) है. इस बीच शहर के नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर रोड स्थित एसएस बालिका उच्च विद्यालय में आई बारात के लिए मंगलवार की रात नर्तकियों ने स्कूल के मंच पर जमकर ठुमके लगाए. धारा 144 की जमकर धज्जियां उड़ती रही (Dance During section 144 Video Goes viral), इसके बाद भी इसकी भनक पुलिस को नहीं लगी. वहीं सरकारी स्कूल के मंच पर भोजपुरी गानों के धुन पर हुई डर्टी डांस पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद अब स्‍थानीय पुलिस सक्रिय हुई है.

सरकारी स्‍कूल में बारातियों के लिए ऑर्केस्‍ट्राः सरकारी स्‍कूल में बारातियों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्‍ट्रा का आयोजन किया गया. भोजपुरी गाने पर नर्तकियां डांस करती रहीं और वहां मौजूद लोग उन पर पैसे लुटाते रहे. यह सब तब हो रहा था, जब जिले में धारा 144 लागू थी. कानून को ताक पर रखकर स्‍कूल में नर्तकियों का डांस चलता रहा और स्‍थानीय नगर थाने की पुलिस को भनक तक नहीं लग पायी.

21 जून की रात का है वीडियोः बता दें कि वायरल हो रही वीडियो के बारे मे बताया जाता है कि 21 जून की रात सिवान से नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर रोड में बरात आई थी. रात में बरातियों और मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम किया गया था. इसके लिए 5 नर्तकियों को बुलाया गया था. बालिका विद्यालय में रातभर डांस का कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन पुलिस को इसकी कानों-कान खबर नहीं लगी. वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि धारा 144 लगे होने के बावजूद प्रशासन ने ऑर्केस्‍ट्रा पार्टी के कार्यक्रम को अनुमति कैसे दे दी और अगर नहीं तो कैसे पुलिस को इसकी जानकारी नहीं लगी. ईटीवी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

नोट- ईटीवी भारत वीडियो के समय की पुष्टि नहीं करता है.