गोपालगंज: अग्निपथ योजना ( Bharat Bandh Against Agneepath Scheme) के बढ़ते आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. वहीं पूरे जिले में धारा 144 लगा है, ताकि किसी तरह का कोई अप्रिय घटना ना हो. इसके साथ ही विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस लगातार वाहनों की जांच (Vehicle checking campaign in Gopalganj) कर रही है. इसी बीच जिले में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान डीएसी हेडक्वार्टर (DSP Headquarters slapped youths in Gopalganj) द्वारा लोगों को थप्पड़ जड़ने और लाठी डंडे से पिटाई करने का वीडियो सामने आया है.

वाहन चेकिंग के दौरान युवकों को पीटा: वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गाड़ियों की तलाशी ले रही है लेकिन इसी दौरान डीएसपी हेडक्वार्टर ने अपने पद का धौंस जमाना शरू कर दिया. मैडम युवकों को थप्पड़ जड़ने लगी साथ ही डंडे से भी पिटाई की. डीएसपी हेडक्वाटर और अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा किए जा रहे चेकिंग अभियान से लोगों को खासी परेशानी भी झेलनी पड़ी.

बिना हेलमेट के पाए जाने पर युवक को जड़ा थप्पड़: दरअसल शहर के अंबेडकर चौक पर डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में दोपहिया वाहनों का जांच अभियान चलाया गया जिसमें वाहन चालकों की हेलमेट व कागजातों की जांच की गई. बिना हेलमेट कागजात के पकड़े गए वाहनों को जब्त किया गया. साथ ही जुर्माने की राशि वसूल कर छोड़ दिया गया. वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस का डंडा भी बरसा है.

बाइक सवारों के बीच हड़कंप: डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में चल रही वाहन जांच में कई दोपहिया वाहनों को पकड़ कर जांच की गई. इस दौरान डीएसपी हेडक्वार्टर द्वारा नियमों के उलंघन कर रहे लोगों को डंडे व थप्पड़ से पीटा गया. वाहन जांच अभियान को लेकर वाहन चालकों में हड़कंप मच गया. बिना हेलमेट पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि वसूल किए जाने के डर से वाहन चालक दूर से ही देख कर अपने रास्ता बदल दे रहे हैं. बता दें कि अग्निपथ आंदोलन को लेकर आज पूरे भारत को बन्द किया गया है लेकिन गोपालगंज में इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है. बावजूद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो उसको लेकर लगातार गश्ती की जा रही है.

