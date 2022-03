गोपालगंज: बिहार में शराबबंदी (liquor ban in bihar) के बावजूद शराब पीने और हंगामा करने की खबरें आए दिन सामने आती रहती है. ऐसा ही एक मामला गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के ढोढवलिया गांव के NH-27 स्थित अमवा गांव (ruckus in Amwa Village Gopalganj) का सामने आया है. शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक युवक और युवती (drunken man and a woman created ruckus in gopalganj) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. युवक और युवती को कब्जे में लेने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस के सामने काफी देर तक दोनों हाई वोल्टेज ड्रामा करते रहे.

शराब पीकर हंगामा: दरअसल सोमवार की देर शाम कुचायकोट पुलिस को सूचना मिली थी कि एनएच 27 पर ढोढवलिया गांव के पास एक युवक और युवती शराब के नशे में हंगामा कर रहे हैं. सड़क पर हंगामा के चलते वाहनों का आवागमन भी प्रभावित हो रहा था. जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची कुचायकोट पुलिस ने युवक और युवती को हिरासत में लेकर थाने ले आई.

टेस्ट में शराब पीने की पुष्टि: थाने में भी युवक और युवती ने जमकर तमाशा किया. बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट ले जाकर दोनों का मेडिकल चेकअप कराया गया. जिसमें दोनों युवक युवती की शराब पीने की पुष्टि हुई. जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार युवक पश्चिम बंगाल के हरदिया गांव का निवासी विजय यादव और इसी गांव की युवती मुस्कान बताई जाती है.

बिहार में 2016 से शराबबंदी: गौरतलब है कि बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और इसे बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी.

