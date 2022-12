गोपालगंज में छाया रहा धुंध

गोपालगंज: पूरे शहर में घना कोहरा छाया रहा. एनएच (Vehicles ran less on NH in Gopalganj) 27 पर फर्राटा भरने वाली वाहनों की रफ्तार थम गई है. विजिबिलिटी कम होने की वजह से नेशनल हाइवे पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गयी है. एक्सप्रेस और पैसेंजर समेत कई ट्रेनें विलंब से चल रही है. थावे-छपरा और थावे-कप्तानगंज रेलखंड पर ट्रेनों के विलंब से चलने की वजह से यात्री भी परेशान है. न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा. ठंड से परेशान लोग बचाव के पूरे इंतजाम के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं. कुछ जगहों पर ठंड से ठिठुरते लोगों ने अलाव का सहारा लिया.

कड़ाके की ठंड से लोग परेशान: कोहरा के साथ-साथ ठंड बहुत ज्यादा थी. सुबह करीब 9:30 बजे तक घना कोहरा छाया रहा. बता दें पिछले कई दिनों से जारी ठंड के कहर के बीच आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है. चालकों को थोड़ी दूर के वाहन भी ठीक से नजर नहीं आ रहे थे. कोहरा के साथ-साथ ठंड बहुत ज्यादा लोगों को सता रही थी. कड़ाके की ठंड और पछुआ हवा की वजह से अलाव की आग भी ठंड पड़ गई है. दिल्ली-गुवाहाटी एनएच-27 पर भी कोहरे की सफेद चादर छायी है.

"गोपालगंज की तकरीबन सभी सड़कों पर सुबह से ही सन्नाटा है. धूप नहीं निकलने से गलन का अहसास होता रहा. धुंध होने से दृश्यता कम रहा. पिछले कुछ दिनों के अपेक्षा ठंढ काफी बढ़ गई है. लेकिन प्रशासन की तरफ से कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है."- चंचल कुमार, स्थानीय