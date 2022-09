गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में कारकटनुमा घर पर आकाशीय बिजली गिर (Lightning IN Gopalganj) गयी. उस समय में घर में मौजूद तीन लोग ठनका की चपेट में आ गए और बुरी तरह से झुलस गए. हादसे में एक शख्स की मौत (One Died Due to Lightning in Gopalganj) हो गयी है. जबकि दूसरे व्यक्ति को गंभीर हालत में गोरखपुर रेफर किया गया है. तीसरा व्यक्ति की स्थिति सामान्य बतायी जा रही है. घटना सिधवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा गांव की है.

